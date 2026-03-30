กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของ AWS ระดับ Core ที่โรงงานปราจีนบุรี

ท่ามกลางความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำทั่วโลก โรงงานปราจีนบุรีภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการจัดการน้ำของอุตสาหกรรมไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน Alliance for Water Stewardship (AWS) ระดับ Core ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ธุรกิจ ชุมชน และระบบนิเวศ โดยการรับรองนี้ครอบคลุมการดำเนินงานของ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด หรือโรงงานปราจีนบุรี ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำบางปะกง จ.ปราจีนบุรี นับเป็นบริษัทเครื่องดื่มสัญชาติไทยรายแรกที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว
ยกระดับมาตรฐานการจัดการน้ำของอุตสาหกรรมไทย
มาตรฐาน Alliance for Water Stewardship (AWS) เป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการทรัพยากรน้ำที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยความเข้าใจถึงความท้าทายของแหล่งน้ำในพื้นที่ที่องค์กรดำเนินงานอยู่ รวมถึงการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในบริเวณโดยรอบ ผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในระดับลุ่มน้ำ เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางดูแลทรัพยากรน้ำอย่างสมดุลและยั่งยืน
การรับรองมาตรฐาน AWS ครอบคลุมการประเมินการจัดการน้ำขององค์กรใน 5 มิติสำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรน้ำ (Good Water Governance) การรักษาสมดุลของทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water Balance) การดูแลคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (Good Water Quality Status) การอนุรักษ์พื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ (Important Water-Related Areas) ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
Water Stewardship หัวใจของการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ กระทิงแดง เรดบูล เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม ไฮ่! เพียวริคุ ซันสแนค และวอริเออร์ ดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร พร้อมตั้งเป้าหมายมุ่งสู่น้ำสุทธิเป็นบวก (Net Water Positive) ภายในปี 2573 เพื่อคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติและชุมชนให้มากกว่าปริมาณที่ใช้ในกระบวนการผลิต
โรงงานปราจีนบุรี มีการควบคุมการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด พร้อมปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยตั้งเป้าลดอัตราส่วนการใช้น้ำต่อผลิตภัณฑ์ (Water Use Ratio: WUR) ลง 3% ต่อปี ควบคู่กับการฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ นอกจากนี้ ตลอดกว่า 7 ปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP สามารถเพิ่มศักยภาพการกักเก็บและเติมน้ำกลับสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า 18 ล้านลูกบาศก์เมตร ผ่านโครงการ “TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย” โดยลุ่มน้ำบางปะกงเป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินโครงการ
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เผยว่า “ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อทั้งชุมชน ระบบนิเวศ และการเติบโตของภาคธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ TCP ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้ามุ่งสู่ Net Water Positive ภายในปี พ.ศ. 2573 การได้รับการรับรองมาตรฐาน AWS ของโรงงานปราจีนบุรี พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง จึงไม่เพียงสะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการดูแลทรัพยากรน้ำในพื้นที่ แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์กรไทยในการยกระดับมาตรฐานการจัดการน้ำของอุตสาหกรรมไทยให้เทียบเท่าระดับสากล”
Beyond the Factory: ร่วมดูแลลุ่มน้ำบางปะกง
นอกเหนือจากการบริหารจัดการน้ำภายในโรงงาน กลุ่มธุรกิจ TCP ยังขยายการดำเนินงานสู่ระดับลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อมุ่งแก้ปัญหาความท้าทายด้านน้ำร่วมกัน ผ่านความร่วมมือกับ WWF Thailand และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้ำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางดูแลทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเดียวกัน
ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บน้ำ การดูแลคุณภาพแหล่งน้ำ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ แนวทางนี้ช่วยสนับสนุนการสร้าง Water Security ให้กับทั้งชุมชน ระบบนิเวศ และภาคธุรกิจในระยะยาว
นายสก็อตต์ แมคเครดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ Alliance for Water Stewardship (AWS) กล่าวว่า “การได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล AWS ระดับ Core สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ โรงงานปราจีนบุรี อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าโรงงานมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นร่วมกันในพื้นที่ลุ่มน้ำ พร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบ ทั้งในระดับโรงงานและระดับลุ่มน้ำ”
นางพนอ บุญคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 บ้านคลองหัวเสือ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ชุมชนของเราได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จครั้งนี้ เมื่อก่อนพวกเราใช้น้ำกันตามสภาพที่มีอยู่ และไม่ค่อยรู้ว่าน้ำในคลองเปลี่ยนแปลงอย่างไร รู้เพียงว่าช่วงน้ำทะเลหนุนทำให้การปลูกข้าวยากขึ้น เมื่อทางกลุ่มธุรกิจ TCP และทีมงาน WWF เข้ามาช่วยดูแล ให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำ ชวนลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา และซ่อมแซมประตูน้ำ ทำให้ชุมชนมีน้ำจืดใช้มากขึ้น ยังนำผักตบชวามาต่อยอดทำปุ๋ยหรือจักสานเป็นตะกร้า สร้างรายได้เสริมให้คนในพื้นที่ วันนี้ทุกคนเริ่มเห็นคุณค่าของน้ำในพื้นที่มากขึ้น มีความรู้ติดตัวและอยากช่วยกันดูแลทรัพยากรน้ำต่อไป เพื่อให้ลูกหลานยังมีน้ำที่ดีใช้ในอนาคต”
ในวาระครบรอบ 70 ปีของกลุ่มธุรกิจ TCP การได้รับการรับรองมาตรฐาน AWS สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรับผิดชอบ และนับเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์กรไทยในการยกระดับมาตรฐานการจัดการน้ำของอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมระดับสากล พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Water Positive ภายในปี 2573 เพื่อสร้างอนาคตที่สมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”
ความสำเร็จครั้งนี้ยังตอกย้ำมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานผลิต ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ TCP และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคว่าสินค้าทุกชิ้นได้รับการผลิตภายใต้กระบวนการที่ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล และการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบในทุกขั้นตอน