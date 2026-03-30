ลอสแอนเจลิส ด็อดเจอร์ส จับมือ ยูนิโคล่ เปิดตัว “UNIQLO Field at Dodger Stadium”

ลอสแอนเจลิส ด็อดเจอร์ส และ ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ โดยทั้งสององค์กรจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทั้งทีมด็อดเจอร์สและแฟน ๆ ตลอดจนลูกค้าของยูนิโคล่ทั่วโลก รวมถึงร่วมสนับสนุนชุมชนในนครลอสแอนเจลิสในวงกว้าง ภายใต้ความร่วมมือนี้ จะยังคงใช้ชื่อ Dodger Stadium เดิมซึ่งเป็นชื่อที่แฟน ๆ ผูกพันมาอย่างยาวนาน ควบคู่กับการใช้ชื่อ “UNIQLO Field at Dodger Stadium” เพื่อสะท้อนถึงความร่วมมือดังกล่าวอีกด้วย
ก้าวสำคัญของยูนิโคล่ในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก เกิดขึ้นได้จากการผนึกกำลังระหว่างสองแบรนด์ระดับโลกซึ่งมีฐานผู้สนับสนุนที่เหนียวแน่นจากทั่วโลก ภายใต้ข้อตกลงนี้ ยูนิโคล่จะมีการแสดงชื่อแบรนด์ในจุดสำคัญต่าง ๆ ภายใน Dodger Stadium อาทิ บริเวณเหนือ “แบตเตอร์สอาย” (Batter’s Eye) ในสนามส่วนเซ็นเตอร์ฟิลด์ บริเวณด้านหน้าของที่นั่งใต้ห้องสื่อมวลชน (Press Box) และบริเวณพื้นสนามตามแนวเส้นเบสไลน์
สแตน คาสเทน ประธานและซีอีโอของทีมลอสแอนเจลิส ด็อดเจอร์ส กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ร่วมกับยูนิโคล่ และสื่อสารความร่วมมือนี้อย่างโดดเด่นภายในสนามของเรา ยูนิโคล่เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เช่นเดียวกับที่ด็อดเจอร์สเป็นทีมชั้นนำในวงการเบสบอล เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับยูนิโคล่ที่ UNIQLO Field at Dodger Stadium รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในนครลอสแองเจลิสในอนาคต”
ทาดาชิ ยาไน ผู้ก่อตั้งยูนิโคล่และประธานของฟาสต์ รีเทลลิ่ง กล่าวว่า “ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับลอสแอนเจลิส ด็อดเจอร์ส ทีมเบสบอลทรงคุณค่าระดับโลกที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สำหรับยูนิโคล่ นี่คือความร่วมมือในฝันที่ช่วยเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ ด็อดเจอร์ส ยูนิโคล่มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลก เราจึงตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับด็อดเจอร์ส เพื่อส่งมอบคุณค่าใหม่ให้กับแฟน ๆ และลูกค้าในเมืองนี้ รวมถึงสหรัฐฯ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์ที่ได้รับความรักและความไว้วางใจมากที่สุดในสหรัฐฯ และทั่วโลก”
ความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้ครอบคลุมหลากหลายมิติ ยกระดับขอบเขตให้กว้างขึ้นกว่าการสนับสนุนด้านกีฬาทั่วไป
การให้ความสำคัญกับแฟนๆ ของด็อดเจอร์ส
ยูนิโคล่เตรียมจัดกิจกรรม “UNIQLO Day” ในช่วงต้นฤดูกาลที่ UNIQLO Field at Dodger Stadium โดยจะเป็นอีเวนต์ขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ด็อดเจอร์สหลายพันคนได้ทำความรู้จักกับยูนิโคล่ผ่านการมอบไอเทมไลฟ์แวร์ (LifeWear)
การสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของยูนิโคล่
ยูนิโคล่วางแผนจัดพื้นที่พิเศษภายในร้านสาขาต่าง ๆ ในนครลอสแองเจลิส เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความร่วมมือครั้งนี้
การสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนในนครลอสแองเจลิส
การมีส่วนร่วมกับสังคมถือเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ โดยยูนิโคล่และด็อดเจอร์สอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในนครลอสแองเจลิส โดยเฉพาะการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้