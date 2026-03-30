เมกาบางนา ชวนสายแฟชั่นรีเฟรชลุครับซัมเมอร์ ช้อปไอเทมฮอต ในงาน “MEGA CLOSET CRUSH”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์มารีเฟรชลุครับซัมเมอร์ พร้อมเลือกช้อปไอเทมชิ้นโปรดในงาน “MEGA CLOSET CRUSH” ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 เมษายน 2569 ณ โซนแฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา ที่เอาใจขาช้อปด้วยสินค้าแฟชั่น รองเท้า แอคเซสซอรี และไอเทมไลฟ์สไตล์มาไว้ในที่เดียว พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 70% ให้ทุกคนได้สนุกกับการมิกซ์แอนด์แมตช์ลุคใหม่ พร้อมเติมความสดชื่นให้การใช้ชีวิตในช่วงซัมเมอร์นี้
ภายในงานพบกับร้านค้าแฟชั่นที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสไตล์และความคุ้มค่า ได้แก่ CENTRAL DEPARTMENT STORE ครบครันทั้งเสื้อผ้าและแอคเซสซอรีที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์, OUTLET24 แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมยอดนิยมในราคาพิเศษสุดๆ ตามด้วย GREYHOUND ORIGINAL แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ร่วมสมัย เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ สวมใส่ง่ายได้ทั้งวันทำงานและวันสบายๆ และ JOLI SNOB แบรนด์รองเท้าสุขภาพระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่น ที่ผสานความใส่ใจด้านสรีระเท้าเข้ากับดีไซน์เรียบหรู
สำหรับสายไลฟ์สไตล์ งานนี้ยังรวมร้านค้าที่ช่วยเติมสีสันให้การใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น AT FIRST ไลฟ์สไตล์สโตร์ที่รวบรวมแฟชั่น ไอเทมไลฟ์สไตล์ และแกดเจ็ตจากแบรนด์ดังในโซเชียลมีเดียและต่างประเทศมาไว้ในที่เดียว, CANDLE CASTLE แบรนด์เครื่องหอมและเทียนหอมอโรมาสัญชาติไทยช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายภายในบ้าน, AQUAFLASK กระติกน้ำสูญญากาศคุณภาพพรีเมียมจากฟิลิปปินส์ ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย สีสันหลากหลาย และประสิทธิภาพในการเก็บอุณหภูมิ, THE TRAVEL STORE ร้านมัลติแบรนด์ที่รวบรวมอุปกรณ์การเดินทางครบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และ FRAMES N LENSES ร้านแว่นตาที่คัดสรรกรอบแว่นแบรนด์เนมคุณภาพสูงและเลนส์มาตรฐาน พร้อมบริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่คอยให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ
พิเศษ! สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด สามารถสะสมคะแนนจากทุกใบเสร็จภายในงาน (มีตราประทับ) ครบทุก 500 บาทต่อใบเสร็จ เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมาย
