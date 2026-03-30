H&M&REDSTAGE โปรเจกต์ใหม่ร่วมกับศิลปิน R&B ระดับโลก

H&M เปิดตัว H&M&REDSTAGE โปรเจกต์ดนตรีใหม่ที่จะมาร่วมสำรวจว่า “สไตล์และแฟชั่น” มีบทบาทอย่างไรต่อการแสดงออกทางศิลปะและอัตลักษณ์ของศิลปิน โดยโปรเจกต์นี้ได้นำศิลปินระดับโลกมาร่วมงานกับศิลปินดาวรุ่ง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของเพลงยอดนิยมในรูปแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการสำรวจดนตรีและสไตล์อย่างสร้างสรรค์
H&M มีสายสัมพันธ์กับกับโลกดนตรีมาอย่างยาวนาน ผ่านการร่วมงานกับศิลปินระดับไอคอนที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต คอลเลกชัน และปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ และกับโปรเจกต์ H&M&REDSTAGE นี้ H&M ยังคงสานต่อมรดกของการร่วมงานกับศิลปินเพลงต่างๆ ในรูปแบบที่แหวกแนว โดยเริ่มต้นจากหนึ่งในนักร้องที่โดดเด่นที่สุดของวงการ R&B ร่วมสมัยอย่าง GIVĒON
สำหรับการเปิดตัวครั้งแรกของ H&M&REDSTAGE กับนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง 8 ครั้งอย่าง GIVĒON ถือเป็นแกนหลักในด้านของความคิดสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับ H&M เพื่อนำโลกดนตรีของเขามาถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ พร้อมเชิญศิลปินดาวรุ่งสองคน ได้แก่ Dhee และ Absolutely มาร่วมตีความผลงานเพลงของเขาผ่านเลนส์ทางศิลปะของตนเอง เพื่อสร้างผลงานในมุมมองใหม่ๆ
Dhee นักร้องเชื้อสายทมิฬ–ออสเตรเลีย ผู้นิยามภาพใหม่ให้กับดนตรีเอเชียใต้และเพลงสไตล์ทมิฬ ได้นำเพลง Like I Want You มาถ่ายทอดในเวอร์ชันใหม่ ขณะที่ Absolutely ศิลปินจากลอนดอนที่โดดเด่นด้วยช่วงเสียงทรงพลังและอิทธิพลทางดนตรีที่หลากหลาย ได้ตีความเพลง Heartbreak Anniversary ในสไตล์เฉพาะตัว นอกจากนี้ GIVĒON ยังได้บันทึกเวอร์ชันใหม่ของเพลง Rather Be และ Twenties เพื่อเสริมให้โปรเจกต์สะท้อนวิสัยทัศน์ทางศิลปะของเขาอย่างครบถ้วน
“เช่นเดียวกับแฟชั่น ดนตรีคือพื้นที่แห่งการแสดงออกถึงตัวตนที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและสร้างความรู้สึกเป็นอิสระ ที่ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้ สำหรับ H&M แนวคิด ‘liberate fashion for the many’ ไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการเปิดโอกาส การยอมรับความหลากหลาย และการมอบอิสระให้ทุกคนได้แสดงตัวตนของตัวเอง การสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ในโลกวัฒนธรรมคือส่วนหนึ่งของเส้นทางนี้ และH&M&REDSTAGE คือก้าวต่อไปของเรา” — Jörgen Andersson, Chief Creative Officer ของ H&M
“ผมรู้สึกขอบคุณมากที่ Dhee และ Absolutely ตอบรับเข้าร่วมการเดินทางครั้งพิเศษนี้ การได้เห็นผลงานของตัวเองผ่านมุมมองของพวกเขาทั้งสวยงาม น่าประหลาดใจ และสร้างแรงบันดาลใจ มันทำให้ผมตกหลุมรักเพลงของตัวเองอีกครั้ง พลังงานในสตูดิโอเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก” — GIVĒON
“ฉันพูดเสมอว่าดนตรีคือความรักของฉัน ดังนั้นฉันจึงหลงรักโปรเจกต์นี้มาก เพราะมันคือการเฉลิมฉลองความแตกต่างทางดนตรีที่ทำให้ศิลปินแต่ละคนเป็นตัวของตัวเอง ฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้”— Dhee
“เป็นเกียรติมากที่ได้สร้างเวอร์ชันพิเศษของเพลง ‘Heartbreak Anniversary’ สำหรับฉัน ดนตรีคือการถ่ายทอดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความคิด ทั้งอิทธิพลและประสบการณ์ที่หลากหลาย โปรเจกต์นี้จึงมีความหมายมาก เพราะมันเกี่ยวกับการสำรวจตัวตนและสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง ทั้งในฐานะศิลปินและในฐานะมนุษย์” — Absolutely
ผลงานชุดแรกจากโปรเจกต์ H&M&REDSTAGE เปิดตัวแล้ววันนี้บน Spotify และ Apple Music