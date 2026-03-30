Dr.TATTOF รุกตลาดภาคใต้ เปิดสาขาใหม่ "เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล"

Dr.TATTOF Clinic ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการรักษาปัญหาผิวด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ จัดงาน Grand Opening เปิดตัวสาขาใหม่ สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เพื่อรองรับความต้องการของ กลุ่มลูกค้าชาวภูเก็ต ชาวภาคใต้ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย ขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและความงาม (Medical & Aesthetic Destination)
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด อย่างเป็นทางการ โดยมี นพ.นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์ ประธานบริษัท แททออฟ จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย แขกผู้ทรงเกียรติ อาทิ คุณพิบูลศักดิ์ กิตติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณพงศยา ตราชูนิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แททออฟ จำกัด คุณนัฐพงศ์ วิสุทธิผล รองประธานหอการค้า จังหวัดภูเก็ต และคุณวราวุธ วรภมร General Manager เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล
นพ.นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์ ประธานบริษัท แททออฟ จำกัด กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Dr.TATTOF เติบโตด้วยจุดยืนที่ชัดเจน คือ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลบรอยสัก และรักษาปัญหาผิวด้วย นวัตกรรมเลเซอร์ที่มีมาตรฐาน รักษาแบบเห็นผลและปลอดภัย ซึ่งการตัดสินใจปักหมุดเปิดสาขาใหม่ที่ภูเก็ต ในครั้งนี้ เพราะเรามองเห็นศักยภาพของเมืองที่เป็นศูนย์กลาง Luxury Lifestyle รวมถึงต้องการช่วยผลักดัน ให้ภูเก็ตเป็น Medical & Aesthetic Destination ระดับโลก และตั้งใจนำมาตรฐานเดียวกับสาขาหลัก ทั้งนวัตกรรมเลเซอร์ และทีมบุคลากรเฉพาะทางมาไว้ที่นี่ เพื่อให้พี่น้องชาวภูเก็ต ชาวภาคใต้ และนักท่องเที่ยว ได้รับบริการโดยไม่ต้องเดินทางไกล”
สำหรับการขยายสาขาของ Dr.TATTOF Clinic มาที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ถือเป็นการนำมาตรฐาน การรักษาปัญหาผิวด้วยนวัตกรรมเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard มาใช้ อาทิ
- โปรแกรม PicoWay Laser - ลบรอยสัก ลบรอยแผลเป็น ลบรอยดำคล้ำ ลบฝ้า และลบรอยแตกลาย
- โปรแกรม Vbeam Laser - ลบรอยแดง สิวอักเสบ ปานแดง และเส้นเลือดฝอย
- โปรแกรม Gentle YAG Pro-U – กำจัดขนถาวร
- โปรแกรม Botox โปรแกรม Filler และ โปรแกรม Sculptra - ลดริ้วรอย เติมเต็มใบหน้า
Dr.TATTOF Clinic โดดเด่นด้วยการเป็นสถานพยาบาล ที่มุ่งเน้นการรักษาปัญหาผิว ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard ทุกขั้นตอนการรักษาถูกออกแบบมา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่เห็นผล และปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่:
1. Expertise: ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
2. Innovation: นวัตกรรมเลเซอร์ที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. Trust: การบริการที่โปร่งใส จริงใจ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เข้ารับบริการ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ที่ Dr.TATTOF Clinic สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 โทร 095-336-2424 หรือ Dr.TATTOF ทั้ง 10 สาขา