เมกาบางนา เปิดพื้นที่ต้อนรับการแข่งขันบาสเกตบอลประเภททีม 3 คน ระดับนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้บริหารร่วมเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ศูนย์การค้าเมกาบางนา เดินหน้าส่งเสริมคอมมูนิตี้สู่ ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ผ่านกิจกรรมกีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจ ล่าสุด เปิดพื้นที่ต้อนรับการแข่งขันบาสเกตบอลประเภททีม 3 คน ระดับนานาชาติ รายการ “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025–2026 ROUND 2 BANGKOK” สนามที่ 2 ของซีรีส์การแข่งขันระดับเอเชีย ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยมีทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันรวม 12 ทีม จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากแฟนกีฬาบาสเกตบอล เยาวชน และผู้ร่วมงานที่มาร่วมสัมผัสความมันส์อย่างใกล้ชิดตลอด 2 วันเต็ม

วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, คิโสะ โทโมฮิสะ รองผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์นานาชาติ ลีกเอ็กเซ่พรีเมียร์ โกลบอล และ ปิยพงศ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าววัตถุประสงค์ในการร่วมจัดงาน สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคกีฬา และเครือข่ายกีฬาระดับนานาชาติ ในการผลักดันการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย พร้อมยกระดับมาตรฐานสู่การแข่งขันระดับสากล

ผู้บริหารพร้อมด้วยนักกีฬา
โดยเมกาบางนา ได้สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ไม่ได้มีเพียงแมตช์ของนักกีฬามืออาชีพเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนอย่างชัดเจน ผ่านการแข่งขัน 3X3.EXE GAME รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ซึ่งจัดขึ้นทั้ง ประเภทหญิง จำนวน 8 ทีม และ ประเภทชาย จำนวน 12 ทีม เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันจริงบนสนามมาตรฐาน ฝึกฝนทักษะกีฬา เรียนรู้เรื่องวินัย การทำงานเป็นทีม และปลูกฝังแนวคิดการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว

3X3.EXE GAME รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานปีนี้คือ 3X3 BASKETBALL CLINIC ที่ได้ทีมนักกีฬามืออาชีพอย่าง MINAKAMI TOWN.EXE มาถ่ายทอดความรู้และจัดเวิร์กช็อปให้กับน้องๆ จากโรงเรียนสิริรัตนาธร ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน เพื่อพัฒนาทั้งทักษะ ความมั่นใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางกีฬาในอนาคต

3X3.EXE GAME รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
จากความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอลและการสนับสนุนคอมมูนิตี้ให้มี ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE อย่างต่อเนื่อง เมกาบางนายังคงเดินหน้าพัฒนากิจกรรมที่ตอบโจทย์คนทุกเจเนอเรชัน พร้อมต่อยอดบทบาทการเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ กีฬา และแรงบันดาลใจต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น

3X3.EXE GAME รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

3X3 BASKETBALL CLINIC

การแข่งขัน Celebrity Match

การแข่งขันระดับมืออาชีพ

