ไลฟ์สไตล์ “ม.จ. นวพรรษ์ ยุคล” หม่อมเจ้าที่มีอายุน้อยที่สุดในราชสำนัก

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล และมีราชสกุลต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ สืบสานกันมาอย่างยาวนาน วันนี้จะพามาตามดูไลฟ์สไตล์ของ “พลตรี หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล” หรือ “ท่านชายปีใหม่” ที่ประสูติในวันปีใหม่พอดี (1 มกราคม 2521) ชันษา 48 ปี ซึ่งนับเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ที่อายุน้อยที่สุดในราชสำนัก
ท่านชายปีใหม่เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เป็นพระโอรสของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ประสูติแต่หม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา, เป็นพระนัดดา (หลานปู่ย่า) ขององค์ต้นราชสกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล และเป็นพระราชปนัดดา (เหลนทวด) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
มีพระเชษฐภคินีและพระเชษฐาต่างพระมารดา 4 องค์คือ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (ม.จ. พันธุ์สวลี ยุคล), ม.จ. ฐิติพันธุ์ ยุคล, คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล และร.ท.หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล, และมีพระขนิษฐาร่วมพระมารดา 1 องค์คือ ท่านหญิงภานุมา พิพิธโภคา ท่านชายเป็นพระประยูรญาติชั้นพระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งยังเป็นพระมาตุลา (น้าชาย) ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และม.ล. ณฐภา กิติยากร ทั้งยังเป็นพระอัยกาฝ่ายพระมารดา (ตา) ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ด้านชีวิตครอบครัว ท่านชายเสกสมรสกับ หม่อมอัญวิดา ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สง่าศิลป์) มีธิดา 2 คนคือ คุณหญิงชะพลู-ม.ร.ว. พริมา ยุคล อายุ 20 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยคอร์เนล รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณหญิงกะทิ-ม.ร.ว. นภพิมพ์ ยุคล วัย 17 ปี ซึ่งนับว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ที่อายุน้อยที่สุดในตอนนี้เช่นกัน
ช่วงว่างเว้นจากหน้าที่การงาน ท่านชายผู้มีไลฟ์สไตล์สุดชิล ยังโปรดการผจญภัยและกีฬาเอ็กซ์ตรีมกลางแจ้ง โดยเฉพาะ การปั่นจักรยานเสือภูเขา เป็นอย่างมาก ทั้งยังโปรดการเล่นเรือใบ, พายเรือคายัคและเซิร์ฟสกี เคยลงแข่งรถมินิและมักพาครอบครัวไปร่วมแอดเวนเจอร์กับแคมปิ้งกันอย่างอบอุ่น โดยนำเจ้าสี่ขาพันธุ์ Staffordshire Bull Terrier ชื่อ ทิกเกอร์ และฟ๊อกซี่ ซึ่งทุกคนต่างให้ความรักและเอาใจใส่เป็นอย่างมากไปเที่ยวด้วยเกือบทุกที่
นอกจากนี้ ยังทรงมีธุรกิจส่วนตัวชื่อ “TANKstore” เป็นแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่พัฒนามาจากเครื่องแบบ หรือเสื้อผ้าเฉพาะทางของบุคคลอาชีพหนึ่งๆ ออกแบบมาเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นหลัก และ Pro Cam-Fis แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง เดินป่า และท่องเที่ยว โดยเน้นฟังก์ชันการใช้งานที่ทนทาน ผ้าแห้งเร็ว น้ำหนักเบา กันลม กันน้ำ และป้องกัน UV ทั้งยังมีบริการซ่อมแซมเสื้อผ้าอีกด้วย
ส่วนธุรกิจของครอบครัว ยังทรงดูแลพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอัศวิน “Asvin Bangkok” ซึ่งปรับปรุงจากสำนักงานเดิมของอัศวินภาพยนตร์ กิจการของพระบิดา บนถนนนาคราช ใกล้ย่านโบ๊เบ๊ ให้เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรม หรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆ