xs
xsm
sm
md
lg

ไลฟ์สไตล์ “ม.จ. นวพรรษ์ ยุคล” หม่อมเจ้าที่มีอายุน้อยที่สุดในราชสำนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล และมีราชสกุลต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ สืบสานกันมาอย่างยาวนาน วันนี้จะพามาตามดูไลฟ์สไตล์ของ “พลตรี หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล” หรือ “ท่านชายปีใหม่” ที่ประสูติในวันปีใหม่พอดี (1 มกราคม 2521) ชันษา 48 ปี ซึ่งนับเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ที่อายุน้อยที่สุดในราชสำนัก

ท่านชายปีใหม่เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

ท่านชายปีใหม่ และหม่อมแม่
เป็นพระโอรสของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ประสูติแต่หม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา, เป็นพระนัดดา (หลานปู่ย่า) ขององค์ต้นราชสกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล และเป็นพระราชปนัดดา (เหลนทวด) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

มีพระเชษฐภคินีและพระเชษฐาต่างพระมารดา 4 องค์คือ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (ม.จ. พันธุ์สวลี ยุคล), ม.จ. ฐิติพันธุ์ ยุคล, คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล และร.ท.หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล, และมีพระขนิษฐาร่วมพระมารดา 1 องค์คือ ท่านหญิงภานุมา พิพิธโภคา ท่านชายเป็นพระประยูรญาติชั้นพระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งยังเป็นพระมาตุลา (น้าชาย) ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และม.ล. ณฐภา กิติยากร ทั้งยังเป็นพระอัยกาฝ่ายพระมารดา (ตา) ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ท่านชายปีใหม่ และหม่อมอัญวิดา ยุคล ณ อยุธยา

ท่านชายปีใหม่ และธิดา
ด้านชีวิตครอบครัว ท่านชายเสกสมรสกับ หม่อมอัญวิดา ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สง่าศิลป์) มีธิดา 2 คนคือ คุณหญิงชะพลู-ม.ร.ว. พริมา ยุคล อายุ 20 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยคอร์เนล รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณหญิงกะทิ-ม.ร.ว. นภพิมพ์ ยุคล วัย 17 ปี ซึ่งนับว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ที่อายุน้อยที่สุดในตอนนี้เช่นกัน

ช่วงว่างเว้นจากหน้าที่การงาน ท่านชายผู้มีไลฟ์สไตล์สุดชิล ยังโปรดการผจญภัยและกีฬาเอ็กซ์ตรีมกลางแจ้ง โดยเฉพาะ การปั่นจักรยานเสือภูเขา เป็นอย่างมาก ทั้งยังโปรดการเล่นเรือใบ, พายเรือคายัคและเซิร์ฟสกี เคยลงแข่งรถมินิและมักพาครอบครัวไปร่วมแอดเวนเจอร์กับแคมปิ้งกันอย่างอบอุ่น โดยนำเจ้าสี่ขาพันธุ์ Staffordshire Bull Terrier ชื่อ ทิกเกอร์ และฟ๊อกซี่ ซึ่งทุกคนต่างให้ความรักและเอาใจใส่เป็นอย่างมากไปเที่ยวด้วยเกือบทุกที่


นอกจากนี้ ยังทรงมีธุรกิจส่วนตัวชื่อ “TANKstore” เป็นแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่พัฒนามาจากเครื่องแบบ หรือเสื้อผ้าเฉพาะทางของบุคคลอาชีพหนึ่งๆ ออกแบบมาเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นหลัก และ Pro Cam-Fis แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง เดินป่า และท่องเที่ยว โดยเน้นฟังก์ชันการใช้งานที่ทนทาน ผ้าแห้งเร็ว น้ำหนักเบา กันลม กันน้ำ และป้องกัน UV ทั้งยังมีบริการซ่อมแซมเสื้อผ้าอีกด้วย

ส่วนธุรกิจของครอบครัว ยังทรงดูแลพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอัศวิน “Asvin Bangkok” ซึ่งปรับปรุงจากสำนักงานเดิมของอัศวินภาพยนตร์ กิจการของพระบิดา บนถนนนาคราช ใกล้ย่านโบ๊เบ๊ ให้เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรม หรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
























+14