ย้ายแล้วรุ่ง! 3 ดีไซเนอร์คนดัง สร้างผลงานเริ่ดกับค่ายใหม่

วงการแฟชั่นเจริญเติบโตได้ด้วยนวัตกรรมและความสดใสฉันใด นักออกแบบแฟชั่นก็ก้าวหน้าและพบความท้าทายใหม่ด้วยการย้ายค่ายฉันนั้น ดีไซเนอร์ 3 คนนี้ ได้พิสูจน์ให้วงการแฟชั่นเห็นแล้วว่า พวกเขาทำสำเร็จ เมื่อโยกย้ายมากุมบังเหียนให้กับแบรนด์ใหม่
:: แมทธิว บลาซี กับแบรนด์ Chanel
นอกจาก “คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์” แล้ว บลาซีเป็นเพียงหัวหน้าดีไซเนอร์คนที่สองในประวัติศาสตร์กว่า 100 ปีของ Chanel ที่ไม่ได้ถูกดึงตัวมาจากภายในองค์กร นักออกแบบแฟชั่นลูกครึ่งฝรั่งเศส-เบลเยียมวัย 40 ผู้นี้ ได้รับตำแหน่งที่ทุกคนใฝ่ฝันมากที่สุดในวงการแฟชั่น เมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจาก “เวอร์จินี วิอาร์ด” ในช่วงปลายปี 2024 เมื่อมองย้อนกลับไปถึงเส้นทางอาชีพของบลาซีจนถึงปัจจุบัน จะเห็นเบาะแสหลายอย่าง ได้แก่ รูปทรงที่ดูสบายๆ และความรักในงานฝีมือ เนื้อผ้าที่มีลูกเล่น และความกล้าหาญในการใช้สีสัน ซึ่งเขาเคยพิสูจน์ความสามารถของตัวเองมาแล้วในฐานะ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Bottega Veneta ตั้งแต่ปี 2021
:: ซาราห์ เบอร์ตัน กับแบรนด์ Givenchy
อำลาแบรนด์ Alexander McQueen ด้วยคอลเลกชันสุดท้ายในปี 2023 หลังจากครองตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ของห้องเสื้อแฟชั่นแห่งลอนดอนมานาน 13 ปี ไม่ถึงหนึ่งปีถัดมา ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดียวกันที่ Givenchy ต่อจาก “แมทธิว วิลเลียมส์” ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงไม่กี่คน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของห้องเสื้อชั้นนำแห่งนี้ เบอร์ตันทำงานให้กับแบรนด์ Alexander McQueen ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่ Central Saint Martins เธอรับผิดชอบคอลเลกชันเสื้อผ้าสตรี ก่อนจะรับช่วงต่อจากผู้ก่อตั้งแบรนด์ เบอร์ตันตีความวิสัยทัศน์ของเขาในแบบที่โรแมนติกและสวมใส่ได้จริง ทั้งยังเป็นผู้ออกแบบชุดแต่งงานของ “เคท มิดเดิลตัน” อีกด้วย
:: ไฮเดอร์ อัคเกอร์มันน์ กับแบรนด์ Tom Ford
ชื่อของดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายโคลอมเบียผู้นี้ ไม่เคยหายไปจากวงการแฟชั่น บรรดาแฟนคลับคนดังของเขา อาทิ ทิลดา สวินตัน และทิโมธี ชาลาเมต์ ที่มักสวมใส่ดีไซน์สุดประณีตของเขาบนพรมแดงนั้น ต่างก็ภักดีต่อเขาอย่างมาก ขณะดำรงตำแหน่งใหม่ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Tom Ford เขายังทำงานควบคู่ให้กับแบรนด์ Canada Goose ด้วย อัคเกอร์มันน์ฝึกฝนด้านการออกแบบที่เมืองแอนต์เวิร์ป และบริหารแบรนด์ของตัวเองระหว่างปี 2001-2020 เขาเป็นที่รู้จักจากงานออกแบบเชิงศิลปะ ซึ่งมักได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดวางผ้าและการออกแบบที่สง่างาม โดยเฉพาะ การออกแบบสีที่ยอดเยี่ยม ล่าสุด เขาเพิ่งได้รับรางวัล GQ Fashion Designer of the Year