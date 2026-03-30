“นวเวช” ฉลอง 5 ปี ชวนดีไซน์ไลฟ์สไตล์สู่ Wellbeing เปิด ‘ศูนย์ปราณ’ ปักหมุดเทรนด์ Longevity ของคนเมืองยุคใหม่

“โรงพยาบาลนวเวช” ประกาศความสำเร็จในการเดินหน้าสู่ปีที่ 6 ในฐานะ “Health Partner” ที่อยู่เคียงข้างสุขภาพของคนไทย พร้อมเปิดตัวศูนย์ “ปราณ” เพื่อดูแลสุขภาวะที่ดี เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันยุคใหม่แบบ P4 Medicine เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว
ในวาระพิเศษนี้ โรงพยาบาลนวเวชได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรผู้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยงานแถลงข่าวครบรอบ 5 ปี และการเปิดตัวศูนย์ “ปราณ” The Serene Longevity อย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความสำเร็จของนวเวช ที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลนวเวชได้พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งหัวเรือใหญ่ผู้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของนวเวชอย่าง ณัฐพล เดชวิทักษ์ กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เน้นย้ำถึงทิศทางในอนาคตของโรงพยาบาลว่าจะไม่หยุดเพียงแค่การรักษา แต่จะเดินหน้ามุ่งสู่การเป็น “Health Partner” หรือเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพที่คุณวางใจได้ในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ พร้อมพลิกนิยามใหม่ว่า “ไม่ป่วยก็มาโรงพยาบาลได้” เพื่อดูแลสุขภาพเชิงรุกก่อนเกิดโรค
ไฮไลต์สำคัญคือเวทีเสวนาหัวข้อ “Your Trusted Partner in Wellbeing” ที่ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ อย่าง บุ้ง-สะธี ใบหยก ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลสุขภาพในแบบฉบับคนรุ่นใหม่และประสบการณ์การใช้บริการ ร่วมกับนายแพทย์นรินทร สุรสินธน แพทย์และผู้ก่อตั้ง The Longevist Clinic ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท เดอะ ลอนจีวีสต์ เวนเจอร์ จำกัด และ ณัฐพล เดชวิทักษ์ รวมถึงการเปิดตัวศูนย์ “ปราณ” The Serene Longevity ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงลึกที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการผสานศาสตร์ทางการแพทย์เข้ากับการดูแลสุขภาวะทางอารมณ์อย่างสมดุล มุ่งเน้นแนวคิด P4 Medicine & Longevity ประกอบด้วยการเฝ้าระวัง (Predictive) การป้องกัน (Preventive) การดูแลเฉพาะบุคคล (Personalize) และการมีส่วนร่วมของคนไข้ (Participatory) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากบุคคลชั้นนำในแวดวงสังคมและธุรกิจมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครอบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลนวเวชอย่างคับคั่ง อาทิ ณพ ณรงค์เดช-ดาว พอฤทัย ณรงค์เดช, พ.ญ.จันทรตรี ดารกานนท์ และ ดร.แคทลีน มาลีนนท์ พร้อมด้วยเหล่าศิลปินชื่อดัง อาทิ เคลลี่ ธนพัฒน์, นิว วงศกร, นาว ทิสานาฏ, ธันวา สุริยจักร, ต๊ะ วริษฐ์, ซันนี่ วรรณรัตน์, เวฟ สาริน, กีต้าร์ ศิริพิชญ์, เตอร์ ปริยะ, ก้อง ปิยะ และ ได๋ ไดอาน่า พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปราณ The Serene Longevity ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกัน ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการขอบคุณในความไว้วางใจตลอด 5 ปี โรงพยาบาลนวเวชยังได้มอบสิทธิพิเศษส่งเสริมสุขภาพผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้น ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ของโรงพยาบาล และในงาน Navavej Wellbeing Expo ซึ่งมีขึ้นเมื่อ 23-29 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
การก้าวสู่ปีที่ 6 ของโรงพยาบาลนวเวช ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จ แต่เป็นการตอกย้ำพันธกิจครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงง่าย ทันสมัย และตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อรักษาตำแหน่ง “เพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพที่ไว้วางใจ”