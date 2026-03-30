ซุปตาร์คนดังเยี่ยมชม BOSS Store One Bangkok

BOSS Store One Bangkok แฟล็กชิปที่ใหญ่ที่สุดของแบรนด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้อนรับเหล่าซูเปอร์สตาร์ S.COUPS จากวง SEVENTEEN พร้อมด้วยคนดังของไทย มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, จุง-อาเชน ไอย์ดึน, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, โบว์-เมลดา สุศรี, บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, วิว-เบญญาภา จีนประสม, ริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล และ จิงจิง-ปริยพิชญ์ ยู ที่ได้มารวมตัวกัน ร่วมสำรวจไอเทมเด่นจากคอลเลกชัน BOSS Spring/Summer 2026 และเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นตัวของตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างมั่นใจตามแบบฉบับของ BOSS
คอลเลกชันนี้หยิบเอาเทคนิคการตัดเย็บอันเป็นเอกลักษณ์ หรือ signature tailoring ของแบรนด์มาตีความใหม่ ผ่านซิลลูเอตที่ผ่อนคลายและสัดส่วนที่เป็นธรรมชาติให้ร่วมสมัยมากขึ้น ทั้งยังนำเสนอบริการ Made to Measure ที่ผู้สนใจร่วมออกแบบสูทในแบบเฉพาะตัว โดยมี style advisors ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดกระบวนการ ภายในสโตร์ยังถูกเติมเต็มด้วย BOSS Café แห่งแรกในภูมิภาค ที่นำเสนอเมนูซิกเนเจอร์ ทำให้ BOSS Store One Bangkok เป็นพื้นที่แห่งไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยได้อย่างครบวงจร