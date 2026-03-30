“เพ็บ นัยน์ชนก” นำ Emily's คว้า 3 รางวัล ชวนชิมเมนูใหม่สูตรลับของครอบครัว

หลังจากที่ Emily's Group ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ารางวัลสุดยอดร้านขายดีแห่งปีจาก GrabFood ในปี 2568 ล่าสุดในปี 2569 นี้ แบรนด์ Emily's ผู้บุกเบิกปรากฏการณ์เส้นหมี่ไก่ฉีกสไตล์ Home-cooked ทั่วประเทศไทย คว้า 3 รางวัลจากเวทีระดับประเทศ ได้แก่ HELLO! Taste Awards, GrabThumbsUp Awards และรางวัลเชลล์ชวนชิม เพื่อต่อยอดความสำเร็จนี้ ทางแบรนด์ได้เปิดตัวเมนูซิกเนเจอร์ใหม่ "เนื้อเค็ม-หมูเค็มเอมิลี่" สูตรลับเฉพาะของครอบครัว ในรูปแบบข้าวพร้อมรับประทานและแบบซองพกพา
นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และธภรัท เวโรจน์ฤดี ผู้ก่อตั้งบริษัท Emily’s Group เผยว่า "ปี พ.ศ. 2569 นับเป็นปีที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรของเรา การได้รับรางวัลพร้อมกันถึง 3 เวที ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของความมุ่งมั่นในการส่งมอบอาหาร ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับการจัดเตรียมสำหรับบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นรางวัลจาก GrabThumbsUp ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน รวมไปถึงรางวัลจาก นิตยสาร HELLO! และตราสัญลักษณ์ "เชลล์ชวนชิม" ที่มอบให้กับเมนูใหม่ ทำให้เรามั่นใจในการเดินหน้าสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น"
สำหรับเมนูไฮไลท์ใหม่ "เนื้อเค็มและหมูเค็ม" ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมของครอบครัวที่ผ่านการหมักด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษ ถ่ายทอดความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น มานำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น ออกมาเป็น เนื้อเค็มวากิว และหมูเค็มคุโรบูตะ ผลิตจากเนื้อส่วนที่ดีที่สุด ผ่านกระบวนการหมักอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมและรับประทานได้ทุกวัน
อีกทั้ง เมนูข้าววากิวเอมิลี่ และ ข้าวคุโรบูตะ มีความพิเศษอยู่ที่การหุงข้าวด้วยน้ำปรุงซอสสูตรเฉพาะเช่นเดียว กับที่ใช้ปรุงเส้นหมี่ไก่ฉีก ซึ่งทำให้ข้าวมีกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เสิร์ฟพร้อมน้ำพริกหอมเจียวเพื่อเสริมรสชาติให้สมบูรณ์แบบในทุกคำ