รวมพลคนระดับโลกด้านความงาม ในงาน DST 2026

AESLA ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ความงามและเวชสำอางระดับโลก ยกทัพนวัตกรรมเวชศาสตร์ความงามระดับโลก จากหลากหลายแบรนด์ดัง ร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2569 (DST Annual Meeting 2026) ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (DST Annual Meeting 2026) ณ Bangkok Convention Centre โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
นอกจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนประสบการณ์จากแพทย์และนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมี POLCASAN จาก GMMTV มาร่วมสร้างสีสันมอบความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
โอกาสนี้ AESLA และ AESTELLAR ยังจัดเวทีเสวนา “AESLA Business Hack Space : Aesthetic Trends 2026” กับการเปิดเทรนด์อุตสาหกรรมประจำปีนี้ ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ยกระดับวงการเวชศาสตร์ความงาม ทั้งในมุมมองของแพทย์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ และมุมมองทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. นิวัติ พลนิกร, นายแพทย์ Davin Lim, นายแพทย์ Do Young Rhee, อรนุช เลิศสุวรรณกิจ และรวิศ หาญอุตสาหะ โดยมี หนิง-ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ รับหน้าที่พิธีกร
ต่อด้วยการเจาะลึกหัวข้อ “Advanced Technologies and Strategic Integration in Modern Aesthetic Medicine” โดยมี ศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา, ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ, นพ. วิชัย หงส์จารุ, นพ. Davin Lim และนพ. Do Young Rhee ร่วมแบ่งปันความรู้แบบสบายๆ บนเวที Dinner Symposium ซึ่งมี ผศ.พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช รับหน้าที่ Moderator ทั้งยังได้ POLCASAN จาก GMMTV ร่วมสร้างสีสัน