มาซากาซุ โคบายาชิ ร่วมเปิดตัว nanoblock store Bangkok

มาซากาซุ โคบายาชิ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.Kawada, ธนพล กิจเลิศไพโรจน์ กก.ผจก.บจก.ดรีมทอย ร่วมด้วย ธณพร ตันติยานนท์ กก.ผจก.กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ONESIAM และเอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมเปิดตัว nanoblock store Bangkok แห่งแรกในประเทศไทย ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ โดยมี ก้องภพ จิโรจน์มนตรี ร่วมงาน ณ สยามเซ็นเตอร์
***
ดร.อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกก.ผจญ.บจก.เอส แอนด์ เอ เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีกับ โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น ที่ปลอดเชื้อ Legionella และโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ที่ได้รับรางวัลมาตรฐาน GREEN Health Hotel จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
***
ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าฯ จ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเชิญเสาเอก ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ หนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคลและประกาศเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการอย่างเป็นทางการ โดยมี เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ กก.ผจญ.ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรบินสันไลฟ์สไตล์ให้การต้อนรับ