เจาะรหัสความสำเร็จแดนมังกร วทจ. รุ่น 8 บุกปักกิ่ง ต่อยอดเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคู่ขนาน เชื่อมโยงเครือข่ายไทย-จีนยุคใหม่

ภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทบาทของผู้นำยุคใหม่จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ความเข้าใจในภูมิรัฐศาสตร์ และความสามารถในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการค้าไทย–จีน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทย ขณะที่ไทยเป็นประตูสำคัญของจีนสู่ภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาผู้นำที่เข้าใจบริบทจีนอย่างลึกซึ้งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปทานในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วทจ.) นำโดย นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทย–จีน ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย–จีน รุ่นที่ 8 เดินทางศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 15–20 มีนาคม 2569 โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ นวัตกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ควบคู่การสร้างเครือข่ายผู้นำไทย–จีนในระดับนโยบายและภาคธุรกิจ
กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย–จีน (วทจ.) รุ่นที่ 8 ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการ “ยกระดับเวทีผู้นำ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะบทบาทของจีน ซึ่งยังคงเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก
การศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทั้งด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย โดยคณะได้เข้าพบกระทรวงกิจการแนวร่วมกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (United Front Work Department) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย–จีนในมิติต่าง ๆ รวมถึงเข้าพบคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีน (CPPCC) และสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านบทบาทของจีนในเวทีโลก
ด้านวิชาการ ทางคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยปักกิ่งหลายหัวข้อ ได้แก่ การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ โดย ศาสตราจารย์ เซว่ หลิง (Prof. Xue Ling), การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กลยุทธ์การหมุนเวียนแบบคู่ขนาน โดย ศาสตราจารย์ เย่ จิ่งอี้ (Prof. Ye Jing Yi), สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน โดย ศาสตราจารย์ เจ้า กัง (Prof. Zhao Gang) สภาพแวดล้อมการเมืองระหว่างประเทศของจีนในปัจจุบัน โดย ศาสตราจารย์ หวัง หย่ง (Prof. Wang Yong) ซึ่งช่วยเปิดมุมมองเชิงลึกต่อบทบาทของจีนในระบบเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกในทุกด้าน
นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานในองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ได้แก่ ByteDance ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล TikTok และ Douyin เพื่อเรียนรู้โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั่วโลก รวมถึงการเยี่ยมชม Alibaba Cloud ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบคลาวด์ของจีน
ตลอดการเดินทาง ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของจีนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมและบริบททางสังคมควบคู่กัน อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศ
นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำไทยให้มีมุมมองระดับสากล เข้าใจพลวัตของจีนในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือไทย–จีนในอนาคตอย่างยั่งยืน
