คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
คงจะต้องจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำให้ดีและควรเผื่อเวลาไว้สำหรับภารกิจเร่งด่วนที่จะแทรกเข้ามาด้วย แต่ช่วงนี้ไม่ว่าจะทำการใดมักจะมีผู้เข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่เสมอไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอาจเป็นเพราะความที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและความมีเสน่ห์ของคุณก็เป็นได้ จะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ เพื่อนฝูงจะมาขอคำปรึกษาหรือหางานเสริมมาให้ทำ จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในที่ทำงานเนื่องจากการปรับปรุงหรือซ่อมแซมซึ่งอาจจะส่งผลให้ทำงานได้ไม่สะดวกหรือติดต่ออะไรได้ยากขึ้น ปัญหาภายในองค์กรทำให้บรรยากาศดูตึงเครียดมีความอึดอัดบ้างบางขณะ ถึงจะเจอคู่แข่งเล่นไม่ซื่อแต่ความเลื่อมใสในฝีมือของคุณมีสูงกว่าจึงมิน่าที่จะพลาดงานที่หวัง มีเหตุจำเป็นให้ต้องเดินทางบ่อยกว่าปกติ
ด้านการเงิน ไม่สะพัดนัก รายจ่ายเยอะ ทรัพย์สินหรือข้าวของที่ถูกยืมไปอาจจะถูกยึดหรือได้คืนแต่ก็จะช้ามากจนแทบลืมไปเลย มีทุกขลาภ ผลประโยชน์ได้มาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนัก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีทั้งคนที่มาปลื้มและคนที่ไปแอบปลื้มเพียงแต่มิใช่คนเดียวกันเท่านั้นเอง ส่วนคนมีคู่ ระวังบุคคลที่สามจะเข้ามายุ่มย่ามทำให้ปัญหาที่มีเคลียร์ได้ไม่จบ
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ต้องใช้ศาสตร์หลากหลายแขนงเพื่อที่จะประกอบร่างผลงานให้สำเร็จลุล่วง สิ่งใดที่ลงได้เริ่มต้นไปแล้วก็คงต้องเร่งมือหน่อย จะพบหนทางที่จะไปต่อได้ไม่ยากแค่ระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเขามารบกวนบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพที่ไม่เอื้อให้ทำอะไรที่หักโหมหรือต้องใช้กำลังแรงกายเยอะๆ จะมีการถกเถียงกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด บางท่านอาจจะต้องเจอเข้ากับบททดสอบความอดทนบางอย่าง ปัญหาซ้ำรอยเดิมจะกลับมา เป็นช่วงที่มีเรื่องให้ต้องขบคิดและตกอยู่ในภาวะที่เครียดง่าย ต้องพยายามปล่อยวางให้ได้หลังจากที่ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้ว แต่การที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาทำให้ได้รับโอกาสหรือจ๊อบพิเศษที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อนจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
ด้านการเงิน งานคือเงิน เงินคืองาน รายรับส่วนใหญ่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานล้วนๆ แต่มีเหตุให้ต้องเสียไปด้วยเรื่องของสุขภาพ มีลาภปากจากผู้ใหญ่ จะได้เงินหรือทรัพย์สินบางอย่างกลับคืน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่คุณปิ๊งเค้าก็เหมือนว่าจะไม่แยแสคุณเท่าไหร่ อยู่บนคานให้สบายใจดีกว่า ส่วนคนมีคู่ หากมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันก็จับเข่าคุยกันดีๆอย่าให้ต้องมีปัญหาแทรกซ้อนอีก
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
เป็นช่วงที่จะประมาทมิได้เป็นอันขาดไม่ว่าเกี่ยวด้วยเรื่องของตัวบุคคลหรือสถานการณ์ อย่าได้คาดหวังหรือคิดอะไรให้ไกลเกินตัวนัก ผลลัพธ์ที่ได้จะค่อนข้างต่ำกว่าเป้าหมายที่คิดไว้มากพอสมควร จำเป็นต้องยอมรับความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้น จะมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องแก้ไขแบบรายวัน ต้องใช้ความช่างสังเกตให้เป็นประโยชน์แม้ว่าจะไม่อยู่ในสถานะที่จะพูดอะไรได้มากนักก็ตาม ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ต้องยอมตกลงทั้งๆที่รู้ว่าจะต้องเสียเปรียบ และมีความเป็นไปได้มากที่ชื่อของคุณจะตกสำรวจซึ่งบางทีก็อาจเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณก็เป็นได้ที่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น จะได้พบเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ตาสว่างหรือเข้าใจลึกซึ้งถึงสัจธรรมได้มากขึ้น ระวังข้อมูลหรือความลับรั่วไหล สมุนบริวารปิดบังความผิดพลาดและจะกลายเป็นความยุ่งยากในภายหลัง
ด้านการเงิน ค่อนข้างตึงมือ หมุนไม่คล่อง แต่โชคยังดีที่ยังพอจะมีลาภปาก จะได้ของขวัญของฝากจากญาติมิตร ภาระเรื่องหนี้สินยังหนักหนาสาหัสมิใช่เล่นคงจะต้องมีการพูดคุยเพื่อผัดผ่อนการชำระ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีใครต่อใครพาคนนั้นคนนี้มาแนะนำแต่ยังรักที่จะมีชีวิตอิสระมากกว่าและก็ยังไม่ถูกใจใครสักคนด้วย ส่วนคนมีคู่ หวานอมขมกลืน
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
เป็นช่วงที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีสติคอยกำกับอย่เสมอ มีโอกาสที่จะเจองานเข้าได้บ่อยกว่าปกติ การสื่อสารที่เข้าใจไปคนละทางทำให้ต้องมีปัญหาหรือเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ มีคนที่พร้อมจะหาเรื่องตำหนิติติงคุณได้ตลอด เตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาเยือนให้ดี จะถูกลองเชิงโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว มีสิทธิ์ที่จะถูกเรื่องเก่าหรือเรื่องที่คิดว่าจบไปแล้วตามหลอนอีกครั้ง แต่ด้วยไหวพริบปฏิภาณและประสบการณ์ที่มีจะทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้ จำเป็นต้องลดข้อแม้หรือเงื่อนไขส่วนตัวบางอย่างเพื่อความก้าวหน้า ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับควรจะต้องวิเคราะห์และวินิจฉัยโดยปราศจากอคติด้วย มีเหตุให้ต้องเข้าไปเสียบแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเข้าไปเพื่อขัดตาทัพชั่วคราวแบบกะทันหัน มีเกณฑ์เดินทางไกล
ด้านการเงิน หามาใช้ไป มีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ตบ้างบางรายการ อย่าได้คิดที่จะทำบุญเอาหน้า เงินในมืออย่าให้ต้องแปรสภาพไปไวจนเกินเหตุ ระวังเจอของเก๊ของปลอมโดยเฉพาะการซื้อหาของเก่าหรือเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ทำให้คุณลุ่มหลงจนหัวปักหัวปำ ส่วนคนมีคู่ หยุดแซะเรื่องเก่าได้ก็น่าที่จะมีความสุขขึ้น
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
งานประเคนเข้ามาให้ทำเพียบ ถึงแม้จะเป็นอะไรที่ถนัดแต่หากมาผิดจังหวะก็ทำให้ยุ่งอยู่เหมือนกัน เส้นตายของเวลาก็เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่ง ภารกิจส่วนใหญ่ต้องจัดการด้วยตนเองจึงจะสำเร็จ จะได้ที่ปรึกษาที่ดีหรือผู้ใหญ่ที่คร่ำหวอดคอยให้ควมช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้สิ่งที่ต้องทำนั้นง่ายขึ้นและเผลอๆจะออกมาดีกว่าที่คิดไว้ซะอีก ต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดและการกำหนดทิศทางที่รวดเร็ว มีความเป็นตัวของตัวเองไว้อย่าหลงกลพวกที่ชอบชักใบให้เรือเสีย หลีกเลี่ยงการต่อความยาวสาวความยืดได้ก็จะยิ่งดี อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือข้อตกลงบางอย่าง จะได้รับโอกาสให้แก้มือในเรื่องที่เคยทำพลาดหรือจะได้ติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่ไปในงานสังคมหรือพิธีการที่สำคัญๆ
ด้านการเงิน มีเสถียรภาพพอสมควร แต่ระวังเงินในกระเป๋าจะพร่องเร็วเพราะความใจกว้างหรือบางทีก็อาจจะถูกมัดมือชกกับภาระบางอย่างก็เป็นได้ ควรมีวิธีปกป้องทรัพย์สินที่ดีกว่าเดิม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เสน่ห์แรง หัวกะไดไม่แห้ง แต่คนที่มาป้วนเปียนยังไม่สามารถเข้ามานั่งอยู่ในหัวใจได้สำเร็จ ส่วนคนมีคู่ ระวังความขี้หึงของแฟนกำเริบ เดี๋ยวจะหมดอิสระโดยไม่รู้ตัว
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
มีเรื่องเข้ามาให้ปวดเศียรเวียนเกล้าหรือทำเอาเซ็งไปเลย หมดแรงไปซะดื้อๆซะงั้น ต้องรวบรวมสติและฮึดใหม่ให้ได้ ปรับอารมณ์ให้ไว เรื่องบางเรื่องป่วยการที่จะคิดหรือพูดเพราะมิอาจที่จะแก้ไขหรือช่วยให้ดีขึ้นได้ ยอมรับสภาพและเริ่มต้นใหม่ดีกว่า คนที่ยืนข้างคุณยังมี ใช่ว่าจะไร้ฝีมือแค่บารมียังไม่เขาขั้นเท่านั้นเองจึงทำให้ถูกมองข้ามความสำคัญไปแบบหน้าตาเฉย สิ่งที่ยื่นหรือนำเสนอจะถูกตีกลับมาแก้ การเปลี่ยนผ่านหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างดูเหมือนว่าจะเพิ่มความกดดันให้คุณมิใช่น้อย อย่าปลืองตัวโดยไม่จำเป็น กลั่นกรองข้อมูลที่รับมาหลายๆตลบหน่อย ความเกรงใจแบบไม่เข้าเรื่องจะนำปัญหามาให้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยผลประโยชน์
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ มีรายรับหลายทาง หาเงินมาเติมในกระเป๋าได้เรื่อยๆ มีกำลังซื้อสูงแต่ก็มิควรสปอล์ยตนเองจนเกินไปนักหรืออย่าได้คิดที่จะยกระดับตนด้วยความฟุ้งเฟ้อเลยจะดีกว่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีคนที่เข้ามามีอิทธิพลทางใจ รู้สึกหวั่นไหวทันทีที่ได้เจอ ส่วนคนมีคู่ ดูแลเทคแคร์กันดี เป็นที่อิจฉาของคนอื่นๆ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหันต้องพยามตั้งหลักและตั้งรับให้ทัน เป็นช่วงที่จะใช้ไหวพริบปฏิภาณได้คุ้มมากเลยทีเดียว แต่ระวังจะถูกยั่วโทสะจนกระทั่งเก็บอาการไว้ไม่อยู่ ต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์ทั้งของตนและองค์กรด้วย บางท่านจะมีไอเดียที่บรรเจิดจนใครๆตามไม่ทันแต่ก็คงต้องมองในแง่ของความเป็นจริงด้วย บางทีอาจเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากเกินไปก็ได้ จะได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างที่เล็ดลอดออกมาจากวงในซึ่งก็จะกลายเป็นเหตุให้รู้สึกกังวลมากขึ้นไปอีก แต่ตราบใดที่ยังมิได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้หรือร้อนตัวไป จำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เร็วและเข้าใจอะไรง่ายๆ จะมีการเพิ่มเงื่อนไขหรือข้อตกลงบางอย่างทำให้คุณมิอาจที่จะอยู่นิ่งเฉยได้
ด้านการเงิน มีใช้ไม่ขาดมือแต่ก็เป็นในลักษณะของการรับมาจ่ายไป ไม่มีทางที่จะตุนไว้ในกระเป๋าได้นานๆ จะมีเหตุให้ต้องควักออกตลอด คงต้องคุมอาการจมไม่ลงของคุณให้ดีอย่าให้กำเริบขึ้นมาได้อีก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด แผนกจัดหายังทำหน้าที่ได้ดีเพียงแต่ยังไม่เจอใครที่เข้าตาเท่านั้นเอง ส่วนคนมีคู่ มีปัญหากันด้วยเรื่องของเวลาและมีโอกาสที่จะบานปลายไปอีกสารพัดเรื่องด้วย
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
การงานก้าวหน้าไปไกลกว่าที่คิด โชคดีที่เจอผู้ใหญ่ใจกว้างที่รับฟังความคิดความเห็นรวมทั้งแนวทางและความต้องการของคุณ สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องอย่างเปิดอก มีโอกาสได้ทำอะไรที่ใหม่ๆซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเดิมไปมากพอสมควรหรือมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายและทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นไปอีก สถานการณ์บังคับให้ต้องกระตือรือร้นและพร้อมผลักดันให้ตนเองไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วที่สุด เป็นจังหวะเวลาที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย ความทุ่มเททำของคุณค่อนข้างที่จะเข้าตากรรมการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง บางท่านอาจจะโดนนินทาว่าเป็นเด็กเส้นก็เป็นได้ เรื่องบางเรื่องก็มิควรที่จะเสียเวลาไปต่อกร
ด้านการเงิน มีใช้มีจ่ายสมฐานะ ความต้องการได้รับการเติมเต็มสักทีหลังจากที่รอคอยมานาน มีสิทธิ์ที่จะได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้าน ดูแลเรื่องของผลประโยชน์และทรัพย์สินต่างๆให้ดีเพราะอาจจะมีมือดีฉกไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่เจอใครที่จะได้ใจไปเต็มๆ ส่วนคนมีคู่ มีโอกาสเพิ่มสีสันให้ชีวิตคู่ด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศ
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ค่อนข้างที่เหนื่อยเอาการ ดูเหมือนกับว่าจะจัดสรรเวลาไม่ได้เป๊ะสักเท่าไหร่ แต่เรื่องที่ต้องจัดการล้วนกินเวลาซึ่งกันและกัน หลายสิ่งที่คาดว่าจะเป็นแบบที่คิดกลับพลิกไปในทางตรงกันข้ามทำเอาแทบหมดเรี่ยวหมดแรง แต่ก็ยังไม่ถึงกับว่จะตกที่นั่งลำบากซะทีเดียว ตัวช่วยที่มากด้วยฝีมือยังพอหาได้ อย่าได้คิดทำอะไรที่ข้ามขั้นตอนหรือก้าวกระโดดเร็วไปเป็นอันขาด การสื่อสารด้วยคำพูดหรือศัพท์เทคนิคที่ใช้เฉพาะกลุ่มอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปทำให้มิได้รับการสนองตอบในสิ่งที่ต้องการซึ่งก็คงจะโทษใครไม่ได้ ความกระชับและชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญ ควรที่จะมีแผนในใจไว้เสมอ อย่าจมอยู่กับปัญหาหรือทำอะไรซ้ำๆเดิมๆ ควรต้องหาแรงบันดาลใจเพิ่มและพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ ระวังปัญหาสุขภาพจะมาเยือน
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ ยังพอที่จะหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆจากทักษะเฉพาะตัวได้ แต่ต้องคุมรายจ่ายให้ดี อย่าปล่อยให้เสียไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ใช้ของให้คุ้มค่าราคาด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด น่าจะต้องปรับลุกซ์ใหม่ซะหน่อยเผื่อว่าจะเตะตาเพศตรงข้ามมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนคนมีคู่ ชีวิตคู่ดูเปราะบาง เป็นเพราะมีปัญหากันบ่อย เหมือนกับว่าพูดกันคนละภาษา
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
เจอทั้งโจทย์ยากและงานหิน ปัญหาร้อยแปดพันเก้าประดังมามิได้หยุด เหนื่อยสายตัวแทบขาดหรือเลือดตาแทบประเด็นกว่าจะได้ในสิ่งที่มุ่งหวัง ยังขาดอิสระที่จะคิดหรือตัดสินใจอย่างแท้จริง มีเรื่องที่ทำให้หนักใจและยังแก้ไขได้ไม่ตก สิ่งที่ถูกมอบหมายมาให้ทำหรือต้องเข้าไปรับผิดชอบดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตรงกับจริตนักแต่ก็มิสามารถที่จะปฏิเสธหรือผลักภาระให้ใครได้ สมองไม่ค่อยจะลื่นไหลเท่าที่ควร จำเป็นต้องงัดเอาเทคนิคเก่ามาช่วย การเจรจาหรือการตอบรับใดๆควรที่จะต้องรู้ลึกในข้อมูลให้มากพอด้วย ระวังการตัดสินใจผิดพลาดเพราะมิได้มองให้รอบด้านซะก่อน จำเป็นต้องขอความรู้หรือคำแนะนำบางอย่างจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง สมุนบริวารอาจทำอะไรที่เป็นการขัดคำสั่ง ความขัดแย้งจะส่งผลกระทบให้ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นัก
ด้านการเงิน สภาพคล่องติดขัด มีแต่เรื่องให้ต้องจ่ายออก ไหนจะเรื่องของสุขภาพที่ไม่ควักเงินก็คงจะไม่ได้ ต้องประคองเงินในกระเป๋าให้ดีอย่าให้ต้องหมดไปก่อนกำหนด ระวังสูญทรัพย์จากความสะเพร่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ที่คนรักเก่าจะรีเทิร์น ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องเข้าใจกันผิดและจากเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อาจกลายเป็นเรื่องเข้าจนได้
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรมักจะตกเป็นเป้าสายตาและถูกพูดถึงในวงสนทนาตลอด เหนื่อยใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะแป้กบ่อยซึ่งก็คงจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมิได้ ต้องดิ้นรนทุกวิถีทาง ทดลองวิธีการใหม่ๆเผื่อว่าจะเวิร์คขึ้น อย่าให้ความแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ตนเองต้องถดถอยลง สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ต้องมีแผนสำรองเผื่อไว้ด้วย ความผันแปรของงบประมาณก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้งานเดินไปสู่เป้าหมายได้ยากขึ้น จะมีเรื่องให้ร้อนใจอยู่เรื่อยๆ แต่ก็จะได้รับอานิสสงส์บางอย่างจากการทำงานร่วมที่ผ่านมา ระวังความรั้นและดันทุรังของตนจะก่อให้เกิดปัญหาด้วยล่ะ อย่าได้รับปากรับคำใครแบบส่งเดชโดยเฉพาะในเรื่องที่ทำหรือช่วยไม่ได้ ควรมีความเข้าใจในทุกๆเองที่ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ แก้ปัญหาให้ตรงจุด
ด้านการเงิน รายรับไม่เขาเป้า ที่คิดจะเก็บงำกยังทำไม่ได้ ปัญหาเก่าจะดึงเงินในกระเป๋าออกไปหรือมีเหตุให้ต้องสูญเงินไปฟรี จะคนหน้าซื่อใจคดบดบังผลประโยชน์บางส่วนไปกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้ว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังจะเข้าทำนองใกล้เกลือกินด่าง ส่วนคนมีคู่ สงบปากสงบคำบ้างก็ดีจะได้ไม่มีเรื่อง
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ถูกขวางลำไม่ให้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ ผู้ใหญ่ไม่ให้ไฟเขียวง่ายๆ ไม่มีเวลามากพอให้มานั่งคิดเล็กคิดน้อยอีกต่อไป สถานการณ์บีบคั้นให้ต้องรีบคิดและตัดสินใจ ต้องปฏิวัติตนเองใหม่ เรียบเรียงความคิดและคำพูดให้ดีก่อนที่จ่ะสื่อสาร ต้องใช้ความพยายามที่จะฝ่าด่านข้อจำกัดต่างๆที่อยู่ไปให้ได้แม้ว่าแนวร่วมของคุณจะเหลือน้อยลงเพราะต่างคนก็ต่างมีภารกิจที่ต้องทำ แก้ไขความผิดพลาดและข้อบกพร่องของตนเองอย่าดีแต่โทษคนอื่น ความเป็นไปในหลายๆเรื่องมิได้เป็นไปแบบปกติบางทีถึงรู้แต่ก็มิอาจพูดอะไรได้ ระวังจะเสียโอกาสเพราะปากพาจนของตนเอง ใช้สติสัมปะชัญญะให้มากกว่าอารมณ์ หลีกเลี่ยงการเข้าไปผสมโรงเม้าท์มอยได้ก็ยิ่งดี อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงต่างๆของสัญญาให้ดีก่อนที่จะลงนาม มิควรที่จะใจเร็วด่วนได้ การเดินทางไม่ราบรื่นนัก
ด้านการเงิน ต้องจัดสมดุลให้ดี อย่ามือเติบนัก อะไรที่ยังไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเพิ่งรีบซื้อ อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเพราะอาจต้องจ่ายแพงกว่าที่คิด จะโดนทวงหนี้ที่ติดค้าชำระ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนตามตื๊อตามจีบแต่คนที่เห็นก็ยังมิเป็นคนที่ใช่ ส่วนคนมีคู่ ดูเหมือนว่าความเชื่อใจจะลดระดับลงเพราะข่าวที่แว่วมาเข้าหูนั่นเอง