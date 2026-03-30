DUET BY DAVID TOUTAIN เปิดตัวเมนูใหม่ “Signature Menu” และ “Discovery Menu”

เรียกว่าเป็นความพิเศษและเติมเต็มอรรถรสของมื้ออาหารได้อย่างเกินความคาดหมาย เมื่อเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ยกระดับอัตลักษณ์ด้านอาหาร ด้วยสองประสบการณ์ใหม่ที่รังสรรค์โดย Chef David Toutain (เชฟเดวิด ทูแทง) และ Chef Valentin Fouache (เชฟวาลองแตง ฟูอาช) ณ ห้องอาหาร Duet by David Toutain
เรียกว่าเป็นการเปิดตัวเมนูใหม่สองรูปแบบ ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ห้องอาหาร Duet by David Toutain ได้ค่อย ๆ สร้างเอกลักษณ์ผ่านความใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อวัตถุดิบ การทำงานของครัว และประสบการณ์ของแขกผู้มาเยือน จนทำให้ Duet กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารที่มอบประสบการณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง การเปิดตัวเมนู Signature และ Discovery ครั้งใหม่นี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาห้องอาหารในการสะท้อนอัตลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสร้างสรรค์อาหาร รวมทั้งให้ความสำคัญกับธรรมชาติของแต่ละฤดูกาล และความประณีตของศาสตร์การปรุงอาหารฝรั่งเศสที่ถูกถ่ายทอดอย่างร่วมสมัย
ด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ 2 เชฟ Chef David Toutain (เชฟเดวิด ทูแทง) และ Chef Valentin Fouache (เชฟวาลองแตง ฟูอาช) ได้หล่อหลอมตัวตนของห้องอาหาร Duet by David Toutain ให้ปรากฎเอกลักษณ์ของความอร่อย ภายใต้แนวคิด “ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบเป็นอันดับแรก” การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศโดยมีที่มาของวัตถุดิบชัดเจน และการให้ความสำคัญกับวัตถุดิบตามฤดูกาล ยังคงเป็นเสาหลักสำคัญของห้องอาหาร โดยแขกผู้มาเยือนจะได้รับ Provenance cards บนโต๊ะอาหาร เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่มาของวัตถุดิบในแต่ละจาน ซึ่งจะเปลี่ยนทุกคอร์สให้กลายเป็นการเดินทางแห่งการค้นพบ ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงจานอาหารตรงหน้า
Signature Menu คือการถ่ายทอดแนวคิดด้านอาหารของ Duet อย่างสมบูรณ์ ที่รวบรวมเมนูซิกเนเจอร์ของห้องอาหารและวัตถุดิบตามฤดูกาลที่ดีที่สุด นำเสนอเป็นการเดินทางของรสชาติที่สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของ Chef David Toutain (เชฟเดวิด ทูแทง) และ Chef Valentin Fouache (เชฟวาลองแตง ฟูอาช)
สามเมนูหลักที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอัตลักษณ์ด้านอาหารของ Duet ได้แก่ เมนู Alaskan King Crab จับคู่กับคาเวียร์ Shadi Schrenki โดดเด่นด้วยไข่มุกที่ให้สัมผัสของครีมสดและความเค็มกลิ่นอายทะเล พร้อมกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของวานิลลาและมะกรูดที่ช่วยสร้างสมดุลของกลิ่นรส, เมนู Brittany Blue Lobster เมนูที่อยู่ในรายการของ Duet ตั้งแต่วันแรกที่เปิดบริการ เสิร์ฟคู่กับ épicéa หรือสนสปรูซที่ตีความให้มีกลิ่นรสคล้ายซิตรัส ให้โน้ตของผิวมะนาวและเรซินอ่อน ๆ เสริมด้วยซอส Homardine Sabayon และความสดของผักตระกูล Brassica และ เมนู Normandy Scallop หอยเชลล์จากนอร์มังดีย่างเหนือถ่านอย่างนุ่มนวล เสิร์ฟกับดอกกะหล่ำและซอส X.O. ที่ผ่านการเคี่ยววัตถุดิบทะเลแห้งอย่างช้า ๆ ให้รสลึกซึ้ง ก่อนปิดท้ายด้วยไวน์เหลืองจากแคว้นจูรา ฝรั่งเศส
Signature Menu ราคา 5,800++ บาท ต่อท่าน
เพิ่ม 3,200++ บาท สำหรับ Alcohol Pairing
หรือ 1,600++ บาท สำหรับ Zero Proof Pairing
และ Discovery Menu นำเสนอประสบการณ์ที่กระชับยิ่งขึ้น แต่ยังคงความประณีตของอาหารในแบบฉบับ Duet เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสแนวคิดของห้องอาหารในรูปแบบที่เบาสบายกว่า เมนูได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยสะท้อนแรงบันดาลใจของเชฟ พร้อมรักษาอัตลักษณ์ในการใช้วัตถุดิบเป็นหลัก
เมนูจะปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลและวัตถุดิบจากตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ทุกครั้งที่มาเยือนมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง พร้อมตัวเลือกบางรายการที่ช่วยให้แขกสามารถปรับประสบการณ์การรับประทานอาหารให้เป็นแบบเฉพาะตัว
Discovery Menu ราคา 4,500++ บาท ต่อท่าน
เพิ่ม 2,600++ บาท สำหรับ Alcohol Pairing
หรือ 1,200++ บาท สำหรับ Zero Proof Pairing
ทั้งหมดนี้มุมมองร่วมสมัยและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเชฟทั้งสอง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ทั้งลึกซึ้งและมีมิติยิ่งขึ้นในทุกจานอาหาร สำรองที่นั่ง ห้องอาหาร Duet by David Toutain เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ โทร. +66 2-180-7777
**ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท และยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% **