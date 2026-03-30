เหล่าคนดังร่วมเฉลิมฉลองแฟชั่นโชว์คอลเลกชัน Spring Summer 2026 ในกรุงโซล

เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวแฟชั่นโชว์ครั้งแรกในกรุงโซล COS ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำสุดพิเศษ พร้อมเผยโฉมคอลเลกชัน Spring Summer 2026 ณ พิพิธภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เกาหลี กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดให้กับรันเวย์สไตล์ภาพยนตร์ของแบรนด์
ค่ำคืนนี้ดำเนินไปท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาพุกฮัน บนเนินเขาในย่านซองบุกดง ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านที่เงียบสงบและมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกรุงโซล
แขกผู้มีเกียรติได้ดื่มด่ำกับเมนูอาหารที่รังสรรค์โดย เชฟเจสัน โอ (Chef Jason Oh) ท่ามกลางบรรยากาศที่ประณีตของบ้านพักสไตล์ฮันอกดั้งเดิม เชฟโอเป็นที่รู้จักจากการนำเสนออาหารเกาหลีในรูปแบบร่วมสมัย โดยได้นำเสนอเมนูอาหารดั้งเดิมในมุมมองใหม่ เน้นเมนูพิเศษที่ปรุงจากเตาฟืน ผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรม งานฝีมือ และวิสัยทัศน์สมัยใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
เมื่อเวลาผ่านไป แขกภายในงานยังได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก DJ XING XING ดีเจหญิงชื่อดังในโซล ผู้เป็นที่รู้จักจากการคัดสรรดนตรีแนวอันเดอร์กราวด์ที่กำลังมาแรงของโซล และการร่วมงานกับแพลตฟอร์มดนตรีและวัฒนธรรมระดับโลก
ค่ำคืนนี้เป็นการรวมตัวกันของครอบครัว COS จากทั่วโลก อาทิ Alexander Skarsgård, Park Gyuyoung, Emma Roberts, Diego Calva และ Sophia Roe