H&M ATELIER SS26 ถ่ายทอดนิยามความเรียบหรูที่ผ่อนคลาย ในสไตล์คอสตัล

สำหรับคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2026 นี้ H&M Atelier มุ่งหน้าสู่ขอบฟ้าอันสดใสด้วยคอลเลกชันใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตแถบชายฝั่งทะเล สำหรับฤดูกาลนี้เน้นเปิดรับสัมผัสของกิจกรรมกลางแจ้งและจังหวะชีวิตในเวลากลางวันที่ยาวนานขึ้น โดยการนำรูปทรงที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ ผสานเข้ากับโครงสร้างเสื้อผ้าที่พลิ้วไหว และพาเลตต์สีที่ดูอ่อนละมุนด้วยโทน Summer Light ผลลัพธ์ที่ได้คือคลังเสื้อผ้าที่สะท้อนความประณีตอันเรียบง่าย ออกแบบ rigid มาเพื่อความคล่องตัวและการแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างอิสระ
“Spring-Summer 2026 ถ่ายทอดอิสระของการใช้ชีวิตกลางแจ้งที่คล่องแคล่ว ด้วยไอเทมที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนริมชายฝั่งหรือการออกไปสำรวจภูมิประเทศที่แห้งแล้ง คอลเลกชันนี้เราเน้นที่ความเป็นสีสันที่ดูซีดจางจากแสงแดด คุณภาพของชิ้นงานที่ดูเหมือนผ่านกาลเวลา ซึ่งเป็นการมาพบกันของเทคนิคกับผิวสัมผัสของวัสดุธรรมชาติ ทำให้คอลเลกชันนี้มีความประณีตแต่ไม่ยึดติดในกรอบที่ตายตัว” Ana Hernández หัวหน้าฝ่ายออกแบบของ H&M Atelier กล่าว
คอลเลกชันนี้เปรียบเสมือนการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่เสื้อเชิ้ตมีกระเป๋าหน้า เสื้อเฮนลีย์ และเสื้อถักแขนกุดที่เป็นไอเทมพื้นฐาน นำมาเลเยอร์ทับด้วยเบลเซอร์ทรงผ่อนคลายและเสื้อกันลมที่โปร่งสบาย กางเกงคาร์โก้ กางเกงขาสั้นเบอร์มิวดาความยาวเลยเข่า และกางเกงจับจีบขาพองที่ยาวคลุมข้อเท้า ทั้งหมดนี้ช่วยกำหนดซิลูเอตของซีซันนี้ให้ดูเพรียวยาวและผ่อนคลาย การตัดเย็บมาในสัดส่วนที่ดูโปร่งสบาย ด้วยการปล่อยชายเสื้อเชิ้ตนอกกางเกงที่เผยให้เห็นภายใต้เสื้อตัวนอกและเสื้อถัก ถือเป็นศิลปะแห่งความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นจากสัดส่วนที่ดูสบายและการเลเยอร์ที่พิถีพิถัน
เรื่องราวของวัสดุในคอลเลกชันนี้ถูกถ่ายทอดผ่านความแตกต่างที่น่าดึงดูดใจภายใต้ความนุ่มนวลที่เป็นหัวใจหลัก ไม่ว่าจะเป็นเส้นด้ายแบบรัสติกที่ให้เนื้อสัมผัสชัดเจน คอตตอนเนื้อนุ่มและหนังกลับ ไปจนถึงความใช้งานได้จริงของผ้าเชิงเทคนิค แต่ละชิ้นงานสะท้อนความคลาสสิก เสริมความโดดเด่นด้วยพาเลตต์สีฟอกแดดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโพรวองซ์ (Provence) ตั้งแต่เมืองชายฝั่งอย่างมาร์กเซย (Marseille) ไปจนถึงความงามอันแห้งแล้งของทัศนียภาพโดยรอบ ทั้งโทนสี dusty earth tones สีมิ้นต์ซีดจาง และเดนิมฟอกที่ให้ลุคเท่และสวมใส่สบาย
คอลเลกชัน H&M Atelier Spring/Summer 2026 วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ th.hm.com และ H&M สาขาเซ็นทรัลเวิลด์