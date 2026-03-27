โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เชิญชวนสัมผัสประสบการณ์ “A Living Art Gallery”

โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เปิดตัวแคมเปญใหม่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคอลเลกชันห้องสวีทอันโดดเด่น ผ่านแนวคิด “A Living Art Gallery” เชิญชวนแขกมาชื่นชมกับการผสานอย่างงดงามระหว่างงานออกแบบร่วมสมัย ศิลปะระดับพิพิธภัณฑ์จากคอลเลกชันส่วนตัว และบรรยากาศแห่งความสงบเหนือจังหวะชีวิตอันมีชีวิตชีวาของกรุงเทพมหานคร
ผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซที่นำมาจัดแสดงภายในโรงแรม ล้วนได้รับการคัดสรรจากคอลเลกชันส่วนตัวของเจ้าของโรงแรม และถูกรังสรรค์ให้ผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมและพื้นที่ภายในอย่างกลมกลืน ตั้งแต่งานประติมากรรมขนาดใหญ่ที่สะดุดตาในบริเวณล็อบบี้ ไปจนถึงลวดลายดอกบัวที่แกะสลักอย่างประณีตภายในห้องน้ำของห้องพัก ทุกองค์ประกอบของศิลปะถูกนำเสนออย่างละเมียดละไม เปิดโอกาสให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสช่วงเวลาแห่งความสงบและการไตร่ตรองท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามเหนือใจกลางเมือง
เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ทางศิลปะ แขกผู้เข้าพักสามารถร่วม ทัวร์ศิลปะภายในโรงแรม (In-house Art Tour) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมการนำชมโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะของโรงแรม การเดินทางผ่านโลกศิลปะนี้เผยให้เห็นผลงานอันโดดเด่นจากศิลปินระดับนานาชาติและศิลปินไทย อาทิ Pagoda Mirage ของ Hirotoshi Sawada ประติมากรรมทองแดงแขวนลอยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม และผลงานติดตั้งบนเพดาน Naga ที่เคลื่อนไหวอย่างพลิ้วไหว เชื่อมต่อพื้นที่ชั้น 9 จากระเบียงสู่ The Living Room และ Embassy Room La Marina
ผลงานที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ I Were You และ Up 3 ของ Gao Weigang ซึ่งนำเสนอการตีความวัตถุในชีวิตประจำวันผ่านมุมมองเชิงปรัชญาอย่างลุ่มลึก ขณะเดียวกัน ศิลปะไทยได้รับการถ่ายทอดอย่างโดดเด่นผ่านผลงานชุด Pastorale Series ของ มิตร ใจอินทร์ ที่สะท้อนชั้นสีอันงดงาม และผลงาน Yellow Body และ Breast Vessel ของ พินรี สัณฑ์พิทักษ์ ซึ่งสำรวจความหมายของความเป็นหญิงและจิตวิญญาณผ่านรูปทรงอันสง่างาม
นอกจากนี้ยังมีผลงานของชาติชาย ปุยเปีย ที่ถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาผ่านภาพดอกไม้และภาพตุ๊กตุ๊กอันมีเอกลักษณ์ รวมถึงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ The Bar และ Embassy Room La Marina อีกทั้งยังมีผลงานศิลปะสำคัญอื่น ๆ อาทิ Grid Work ของ Sopheap Pich ศิลปินเชื้อสายกัมพูชา ซึ่งสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติอย่างหวาย, Scholar’s Rock ของ Zhan Wang ประติมากรรมสแตนเลสอันโดดเด่น, Party ของ Sriwan Janehuttakarnkit ที่สะท้อนสัญลักษณ์ทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง, ประติมากรรมพระพุทธรูปสมัยใหม่ Attainment Concentration ของ Nonthivathn Chandhanaphalin ที่จัดแสดงบริเวณแผนกต้อนรับ, ผลงานติดตั้ง Go With the Wind, Not the Bamboo ของ Kamin Lertchaiprasert ที่สะท้อนแนวคิดทางจิตวิญญาณ และภาพถ่ายมุมสูงอันทรงพลัง Chao Praya (Bangkok VII) ของ Andreas Gursky ซึ่งจัดแสดงอย่างโดดเด่นใน The Living Room มากกว่าการนำชมทั่วไป ทัวร์ศิลปะภายในโรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันให้เป็นการเดินทางผ่านอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ของโรงแรม ซึ่งไม่ได้สิ้นสุดเพียงพื้นที่ส่วนกลาง แต่ยังเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องไปสู่ห้องพักและห้องสวีทอย่างกลมกลืน
ต่อยอดจากเรื่องราวทางศิลปะนี้ ห้องสวีทระดับพิเศษของโรงแรมได้รับการออกแบบให้เป็นเสมือน “แกลเลอรีส่วนตัวเหนือท้องฟ้า” ที่ซึ่งแขกไม่ได้เพียงเข้าพัก แต่ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางงานศิลปะอย่างแท้จริง ห้อง Governor, Diplomat, Ambassador และ Presidential Suites ถ่ายทอดประสบการณ์นี้อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านพื้นที่กว้างขวาง เฟอร์นิเจอร์สั่งทำเฉพาะ และทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามาอันงดงาม
ภายในบรรยากาศอันสงบเสมือนที่พักอาศัยนี้ งานศิลปะระดับพิพิธภัณฑ์ได้รับการถ่ายทอดผ่านช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงบและเป็นส่วนตัว ผสานเข้ากับประสบการณ์ด้านอาหารและเวลเนสที่รังสรรค์อย่างประณีต แต่ละห้องสวีทสะท้อนถึงงานฝีมือ ความลุ่มลึกทางความคิด และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งคอลเลกชัน
ณ ที่แห่งนี้ ศิลปะ การออกแบบ และการบริการระดับลักชัวรี หลอมรวมกันอย่างงดงาม เปิดมุมมองให้แขกได้สัมผัสกรุงเทพฯ ไม่เพียงผ่านเส้นขอบฟ้า แต่ผ่านมิติแห่งศิลปะร่วมสมัยของเอเชียอย่างแท้จริง
