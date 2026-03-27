สวารอฟสกี้เปล่งประกายบนพรมแดงออสการ์ ครั้งที่ 98

สวารอฟสกี้ เติมประกายแห่งความเจิดจรัสและศิลปะชั้นสูงให้กับค่ำคืนที่สำคัญที่สุดของฮอลลีวูด ด้วยการรังสรรค์จิวเวลรีให้กับสองศิลปินบนพรมแดงงานประกาศรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98 เพื่อร่วมยกย่องผลงานภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากทั่วโลก สะท้อนงานฝีมือระดับครูด้วยเครื่องประดับคริสตัลชิ้นพิเศษที่ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ พร้อมประดับด้วย Swarovski Created Diamonds โดยมีเครื่องประดับดีไซน์เด่นชิ้นอื่น ๆ เข้ามาช่วยเติมเต็มแต่ละลุคให้ดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผสานความประณีตของผลงานคริสตัลชั้นเลิศเข้ากับความสง่างามร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
Ejae ไอดอลและนักแต่งเพลงเคป๊อป ผู้ร่วมเขียนเพลง “Golden” ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ จากภาพยนตร์แอนิเมชัน KPop Demon Hunters ของ Netflix ปรากฏตัวบนพรมแดงด้วยลุคสง่างามสะกดทุกสายตา โดยมีชุดเครื่องประดับสั่งทำพิเศษจาก Swarovski Created Diamonds มาช่วยเติมความโดดเด่นให้ลุคสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้อยคอและต่างหูจาก Swarovski Created Diamonds ถ่ายทอดความงามของสายโซ่ประดับเพชร Lab Grown สไตล์ pavé อย่างประณีต ทิ้งตัวพลิ้วไหวเหนืออัญมณีเจียระไนทรงแปดเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เผยเส้นสายที่ดูอ่อนช้อยนุ่มนวล พร้อมขับประกายความเจิดจรัสให้โดดเด่นยิ่งกว่าเดิม
อีกหนึ่งลุคโดดเด่นบนพรมแดงออสการ์เป็นของ Inga Ibsdotter Lilleaas นักแสดงชาวนอร์เวย์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากบท Agnes ในภาพยนตร์ Sentimental Value โดยเธอเลือกสวมต่างหูและกำไลจากคอลเลกชัน Swarovski Matrix เข้าคู่กับแหวน Constella เติมประกายระยิบระยับให้กับลุค สะท้อนเสน่ห์ของสวารอฟสกี้บนพรมแดงแห่งค่ำคืนอันทรงเกียรติที่สุดค่ำคืนหนึ่งของฮอลลีวูด
ด้วยงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์และการออกแบบที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม สวารอฟสกี้ยังคงรังสรรค์นิยามใหม่ของความเจิดจรัสบนพรมแดงระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
