ผสานศิลปะการแสดงเข้ากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

วงการสุขภาพและการออกกำลังกายในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการดูแลสุขภาวะ เมื่อ “Dancing in the Moonlight Holistic Wellbeing Studio(Bangkok)” สตูดิโอด้าน Circus Movement และ Holistic Wellness ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมนำเสนอประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ผสานศาสตร์การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง และการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเข้าไว้ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของร่างกาย ควบคู่กับการดูแลสมดุลของจิตใจในรูปแบบสากล
สตูดิโอแห่งนี้ก่อตั้งโดย จิลมิกา เฉลิมสุข (ฟ้า) ผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์ในวงการกีฬาและศิลปะการเคลื่อนไหวระดับนานาชาติ เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันของ International Pole Sports Federation และคว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน Asia Airstars Competition รวมถึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้จับมือก่อตั้งร่วมกับ คุณสมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ ผู้จัดการศิลปินชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในวงการบันเทิงมายาวนาน
แนวคิดของ “Dancing in the Moonlight Holistic Wellbeing Studio(Bangkok)” คือการนำศาสตร์ Circus-ed Movement & Wellness Experience มาผสมผสานกับแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness) โดยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เพียงเป็นการออกกำลังกาย แต่ยังเป็นศิลปะที่ช่วยปลดปล่อยพลัง สร้างสมาธิ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
ภายในสตูดิโอมีการเปิดสอนและจัดกิจกรรมด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งศาสตร์การแสดงและการออกกำลังกายเชิงฟื้นฟู อาทิ
• Contortion (การดัดตัวแบบนักกายกรรม)
• Aerial Silk/ hoop/hammock/aerial pole/strap
• Pole Sport/ exotic pole
• Pilates
• water rehabilitation in the pool
• Yoga/yoga fly
• Sound Bath Therapy
• Mindfulness & Meditation
• การให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะกายและใจ
• นวดไทย และนวดสปอร์ต
• Weight Training & rehabilitation• Weight Training
พร้อมยกระดับประสบการณ์ Wellness ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัว “FIT WITH FAH” คลีนฟู้ดคอนเซ็ปต์พิเศษภายในสตูดิโอ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้รักสุขภาพโดยเฉพาะ โดยเมนูทั้งหมดปรุงสดใหม่ภายใต้แนวคิด “กินคลีนอย่างแท้จริง” ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใช้น้ำมัน ไม่เติมน้ำตาล และไม่ใช้สารกันบูด เพื่อช่วยเสริมการฟื้นฟูร่างกายจากภายใน สอดรับกับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของสตูดิโออย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ภายในสตูดิโอฯ ยังยกเอาคาเฟ่ชื่อดัง “Round Cafe” จาก Washinton DC ที่มี Positioning คือ From Farm to Cup – Crafted with Intention คาเฟ่ที่เกิดจากความตั้งใจที่อยากเริ่มจากต้นทางจริงๆ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านกาแฟ แต่เป็นผู้ที่ควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ -ปลูกกาแฟเอง- คั่วเอง - ไปจนถึงการออกแบบเครื่องดื่มในแต่ละแก้ว อีกหนึ่งจุดสำคัญคือ สาขาแรกได้เปิดที่ Washington DC ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เข้าใจมาตรฐานของ coffee culture ระดับโลก และนำมาพัฒนาเป็นแนวทางของ Round Café และอีกจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ Thai Beverages on Global Stage เพราะต้องการยกระดับเครื่องดื่มไทยให้ไปไกลในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นชาไทย หรือรสชาติแบบ local เรานำมาพัฒนาให้มีความ refined และ contemporary มากขึ้น โดยสาขาสองก็ได้มาเปิดให้บริการลูกค้าใน Dancing in the Moonlight ฯ
นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาเป็น ศูนย์ฝึก Contortion แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีหลักสูตร Teacher Training Program สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเป็นครูผู้สอนในระดับสากล รวมถึงหลักสูตรฝึกครู Pilates และ Yoga โดยครูผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และ พิเศษสุด ในวันที่ 9 - 10พฤษภาคม นี้ สตูดิโอฯ ยังได้ครูโยคะชื่อดังระดับโลกอย่าง Saurabh singh Rajput ที่จะมาเปิดคลาสพิเศษที่ Dancing in the Moonlight Holistic Wellbeing Studio(Bangkok) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วย
โดย ภายในงาน Serchmaa Byamba (ชาวมองโกเลีย) โค้ชและนักแสดง Mongolian Contortion ระดับโลกจากคณะ Cirque du Soleil จากลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับศิลปะการดัดตัวระดับมืออาชีพ พร้อมร่วมออกแบบการแสดง Contortion และเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยการฝึกดัดตัว (Contortion) ภายในโปรแกรม ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาจากเทคนิคเฉพาะของ Serchmaa ซึ่งเป็นแนวทางการฝึกระดับมืออาชีพระดับโลก นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัด Contortion Workshop ในรูปแบบ Retreat ใจกลางกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติจาก Nicolas Montes de Oca (ชาวเม็กซิโก) ศิลปินจากคณะละครสัตว์ชื่อดัง Cirque du Soleil ผู้เชี่ยวชาญด้าน Handstand และเจ้าของสถิติ Guinness World Records ด้านการยืนมือ( Handstand) ซึ่งปัจจุบันเป็นทั้งนักแสดงและเทรนเนอร์ระดับนานาชาติ ได้มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน พร้อมกันนี้ยังมีศิลปินชื่อดังของเมืองไทย อาทิ ธัญญ่า ธัญญาเรศ และ ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโยคะกับครูผู้สอนจากประเทศอินเดีย สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะการเคลื่อนไหวที่ผสานศาสตร์สุขภาพเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อพัฒนาให้สตูดิโอแห่งนี้เป็น International Retreat Space สำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน ฟื้นฟูร่างกาย และค้นหาความสมดุลของชีวิต ผ่านโปรแกรม Private Wellness Retreat ที่ออกแบบเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็ก โปรแกรมรีทรีตได้ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างครบมิติ ทั้งฝึกการเคลื่อนไหว การทำสมาธิ การบำบัดด้วยเสียง การนวดแผนไทย รวมถึงการดูแลด้านโภชนาการผ่านเมนูคลีนจาก “FIT WITH FAH” ที่ช่วยเสริมพลังงานและการฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Dancing in the Moonlightฯ ได้จัดแพ็กเกจรีทรีต ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ โปรแกรมครึ่งวัน (Half-Day Urban Reset) ไปจนถึงโปรแกรมหลายวัน เช่น 2 วัน 1 คืน, 3 วัน 2 คืน และ 6 วัน 5 คืน Signature Cultural & Wellness Retreat ที่ผสานกิจกรรมสุขภาพเข้ากับประสบการณ์วัฒนธรรมไทย อาทิ การเยี่ยมชมวัดสำคัญ การสวมชุดไทยถ่ายภาพ ตลาดน้ำ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ จ.อยุธยา
ด้วยแนวคิดของโปรแกรม คือการสร้างประสบการณ์ “Private • Intentional • Transformational” หรือการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัว มีเป้าหมายชัดเจน และช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสุขภาวะของผู้เข้าร่วม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาพระดับนานาชาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ผสานศิลปะการแสดงเข้ากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม “Dancing in the Moonlight Holistic Wellbeing Studio(Bangkok)” จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการ Wellness ในประเทศไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกรุงเทพฯ ในการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และศิลปะการเคลื่อนไหวระดับนานาชาติ
