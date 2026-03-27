Bangkok Art Auction ปิดฉากลงอย่างสวยงาม ยอดประมูลพุ่งสวนเศรษฐกิจ ปิดไปกว่า 52 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สำหรับงานประมูลศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ “The Extraordinaire 2026” ซึ่งจัดโดย บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น โดยในปีนี้ศิลปะไทยพิสูจน์ให้เห็นว่ายังคงเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณและมูลค่าที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยสถิติยอดรวมการประมูลและไพรเวท เซลล์ ถล่มทลายกว่า 52 ล้านบาท จากผลงานศิลปะที่ขายออกไป 66 ชิ้น ออกไปถึงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนล็อทประมูล ท่ามกลางบรรยากาศการขับเคี่ยวอย่างดุเดือดของนักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธาน บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น กล่าวว่า ในการประมูลครั้งนี้ หนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ คือ ความตื่นตัวของ นักสะสมรุ่นใหม่และชาวต่างชาติ ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการยกป้ายประมูลชิ้นงานสำคัญ ส่งผลให้ราคาผลงานหลายชิ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งในแง่ของคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศักยภาพในการลงทุนระดับสากล


อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าจับตาคือ การกลับมาอย่างสง่างามของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยผลงานที่นำเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้สามารถขายได้ครบทั้งหมด 7 ชิ้น ผ่านทั้งการประมูล และ Private Sales สร้างยอดรวมกว่า 15 ล้านบาท นับเป็นการตอกย้ำถึงสถานะของ อาจารย์เฉลิมชัยในฐานะหนึ่งในศิลปินไทยที่มีพลังในตลาดศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานไฮไลต์ “จิตพระอริยะ / บัวทิพย์, 2535” ที่ถูกยกประมูลอย่างดุเดือดจากราคาเริ่มต้น 2,800,000 บาท ก่อนจะปิดการประมูลไปที่ 4,642,000 บาท นอกจากนี้ผลงานเพื่อการกุศลอีกจำนวน 2 ชิ้น ยังสามารถระดมทุนจากการประมูลภาพพิมพ์รวมกว่า 380,000 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี อีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยไม่ได้มีเพียงคุณค่าทางศิลปะ แต่ยังทรงพลังในฐานะงานศิลปะที่สามารถส่งต่อคุณค่าทางสังคมและแรงบันดาลใจได้อย่างงดงาม


นอกจากนี้ เวทีการประมูลครั้งนี้ ยังสร้างสถิติราคาใหม่ให้กับศิลปินหลายท่าน อาทิ
ชำเรือง วิเชียรเขตต์: ผลงานประติมากรรม “ปริมาตร, 2512” ปิดที่ 1,218,525 บาท
ชลูด นิ่มเสมอ: ผลงานขนาดใหญ่ปี 2539 จบการประมูลที่ 1,624,700 บาท
กิตติ นารอด: ศิลปินร่วมสมัยที่มาแรงที่สุด โดยผลงานถูกแย่งชิงอย่างดุเดือดจนราคาพุ่งจาก 4.8 แสนบาท ไปจบที่ 1,218,525 บาท
ทาคาชิ มุราคามิ: ศิลปินระดับโลกกับผลงาน “LV Cherry Infinity (2024)” ปิดที่ 812,350 บาท


“ภาพรวมของงาน “The Extraordinaire 2026” ในครั้งนี้ คือเครื่องยืนยันว่าตลาดศิลปะไทยกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนหันกลับมามองเห็นคุณค่าของงานศิลปะอย่างจริงจังในวงกว้าง ตอกย้ำความเชื่อของบางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น ในการยึดมั่นในเรื่องของคุณค่า ความเชี่ยวชาญ และความซื่อตรง” ประธาน บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น กล่าวทิ้งท้าย





