อาดิดาส และ ลิเวอร์พูล เปิดตัวคอลเลกชัน BRINGBACK

อาดิดาส และสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ร่วมกันเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ adidas x Liverpool FC Bringback ซึ่งถือหนึ่งในคอลเลกชันที่มีสไตล์อันโดดเด่นมากที่สุดชุดหนึ่ง โดยการนำชุดแข่งขันเยือนในฤดูกาล 1995/96 กลับมาผลิตใหม่แบบ 1:1 Reissue เพื่อให้แฟนบอลได้ย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของ “หงส์แดง” ผ่านการสวมเสื้อผ้าในคอลเลกชันนี้ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน
ไฮไลท์สำคัญของคอลเลกชันนี้ก็คือ เสื้อเจอร์ซีย์ และชุดสำหรับใส่ฝึกซ้อมที่มาครบทุกชิ้นที่ผ่านการออกแบบในทรงคลาสสิก ไม่ว่าจะเป็น กางเกงขาสั้น เสื้อสเว็ต เสื้อดริลท็อป กางเกงดริล และเสื้อแขนสั้น ทั้งหมดนี้ถูกนำกลับมาออกแบบและใช้โทนสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ adidas EQT ก็คือ สีเขียว สีดำ และสีขาว อีกทั้งยังมีการตกแต่งด้วยตราสโมสรแบบคลาสสิก โลโก้สปอนเซอร์ในสมัยนั้น ซึ่งก็คือ คาร์ลสเบิร์ก (Carlsberg) พร้อมด้วยโลโก้ adidas EQT ที่เติมเต็มกลิ่นอายแห่งยุค 90 ได้อย่างชัดเจน
นอกเหนือจากการใช้โทนสีแบบดั้งเดิมแล้ว คอลเลกชันนี้ยังมีเสื้อเจอร์ซีย์สีดำล้วน ซึ่งมีการปรับสีของตราสโมสร สปอนเซอร์ รวมถึงโลโก้ของอาดิดาส เป็นสีดำทั้งหมด เพื่อนำเสนอสไตล์คลาสสิกเหนือกาลเวลาในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยการเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันให้แฟนบอลรุ่นใหม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันนี้
คอลเลกชัน adidas x Liverpool FC Bringback วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 – 4,600 บาท มีให้เลือกทั้งเสื้อเจอร์ซีย์ เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อสเวต เสื้อแทร็ค สามารถเลือกซื้อได้แล้ววันนี้ที่อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
