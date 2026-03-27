Maison Berger Paris ฉลอง 128 ปีแห่งศิลปะความหอมสำหรับบ้าน

Maison Berger Paris แบรนด์เครื่องหอมสำหรับบ้านระดับตำนานจากประเทศฝรั่งเศส ฉลองครบรอบ 128 ปีแห่งความเชี่ยวชาญด้าน Home Fragrance พร้อมตอกย้ำการเติบโตในประเทศไทย โดยบริษัท เบอร์เจอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ครบรอบ 10 ปีของการดำเนินธุรกิจในไทย จึงร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้ด้วยแคมเปญพิเศษ “128 Years Anniversary” เพื่อเปิดประสบการณ์ความหอมให้ลูกค้าได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ตลอดระยะเวลา 128 ปี Maison Berger Paris ได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องหอมสำหรับบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการคิดค้น Lampe Berger ตะเกียงน้ำหอมที่ช่วยฟอกอากาศ โดยเภสัชกรชาวฝรั่งเศส Maurice Berger จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องหอมบ้านที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยจุดเด่นด้านนวัตกรรม การออกแบบ และการรังสรรค์กลิ่นหอมโดย Master Perfumer จากฝรั่งเศส
ในประเทศไทย บริษัท เบอร์เจอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอแบรนด์ Maison Berger Paris ให้กับผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี พร้อมพัฒนาช่องทางการเข้าถึงสินค้าและประสบการณ์ของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสโลกของ Home Fragrance อย่างแท้จริง
นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “Maison Berger Paris เป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 128 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องหอมสำหรับบ้านอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทย เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำแบรนด์เข้ามาให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ของ Home Fragrance มาเป็นเวลา 10 ปีเต็ม”
ในโอกาสสำคัญนี้ เราจึงจัดแคมเปญ ‘128 Years Anniversary’ เพื่อเฉลิมฉลองทั้งความสำเร็จของแบรนด์ในระดับโลก และการเติบโตของ Maison Berger Paris ในประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนา Experience Center ของแบรนด์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้มาทดลองกลิ่นและสัมผัสประสบการณ์ความหอมได้อย่างแท้จริง
ปัจจุบัน Maison Berger Paris ได้พัฒนาร้านให้เป็น Experience Center ที่ครบครัน เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาทดลองสินค้าและค้นพบกลิ่นหอมที่เหมาะกับตัวเอง ภายในร้านยังมี Parfum Bar ที่รวบรวมกลิ่นน้ำหอมสำหรับบ้านที่รังสรรค์โดยนักปรุงน้ำหอมชั้นนำจากฝรั่งเศสกว่า 60 กลิ่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคอลเลกชันกลิ่นหอมบ้านที่หลากหลายที่สุดในตลาด Home Fragrance
นอกจากการทดลองกลิ่นแล้ว ลูกค้ายังสามารถทดลองใช้ เครื่องหอมบ้านในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตะเกียงน้ำหอม ก้านกระจายความหอม เทียนหอม เครื่องกระจายความหอมอัตโนมัติ หรือเครื่องหอมสำหรับรถยนต์ เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ของบ้านได้อย่างลงตัว
Experience Center ของ Maison Berger Paris ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ Mega Bangna ชั้น 2 Central Chidlom ชั้น 4 Emporium ชั้น M Central Eastville ชั้น G Vivre Langsuan ชั้น 3 และ The Bedroom Ari (ร้านแม่ยุ้ย)
“นอกจากการยกระดับประสบการณ์หน้าร้านแล้ว แบรนด์ยังเดินหน้าพัฒนากลยุทธ์ Omni Channel Marketing อย่างเข้มข้น เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ โดยมุ่งสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านช่องทางดิจิทัล พร้อมดึงลูกค้าให้เข้ามาทดลองสินค้าและสัมผัสกลิ่นจริงที่ Experience Center ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกค้าที่รู้จักแบรนด์จากหน้าร้านสามารถเข้าถึงการสั่งซื้อออนไลน์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น กลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่ต้องการยกระดับ Maison Berger Paris ให้เป็นหนึ่งใน Top-of-Mind Brand ในกลุ่ม Home Fragrance สำหรับผู้บริโภคชาวไทย” นนทกานต์ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับแคมเปญ “128 Years Anniversary” ในครั้งนี้ แบรนด์ยังได้คัดสรรสินค้า 128 รายการ มานำเสนอในราคาพิเศษ ลดถึง 50% เพื่อตอบแทนลูกค้าและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองประสบการณ์ความหอมของ Maison Berger Paris ได้ง่ายยิ่งขึ้น อาทิ ตะเกียงน้ำหอม ก้านกระจายความหอม เครื่องกระจายความหอมอัตโนมัติ และน้ำหอมสำหรับเติมตะเกียง (น้ำหอมรีฟิล) (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
พิเศษเฉพาะสมาชิก Maison Berger Paris Exclusive Society ซื้อครบ 6,500 บาท รับฟรี ก้านกระจายความหอม Lilly Collection มูลค่า 1,970 บาท
ลูกค้าสามารถมาสัมผัส Fragrance Experience และทดลองกลิ่นหอมได้ด้วยตัวเองที่ Maison Berger Paris Experience Center ทั้ง 6 แห่ง หรือเลือกช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ได้เช่นกัน
