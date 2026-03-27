“ปลา iberry” ขยายสาขาทองสมิทธ์สู่ฮ่องกง ซึ้งใจ “กานต์ กิตติเวช” ทุ่มสุดตัว

หลังจากที่ “ร้านทองสมิทธ์” ได้เปิดตัวในเมืองไทยมาได้ 8 ปี วันนี้ “ปลา iberry” หรือ “ปลา-อัจฉรา บุรารักษ์” เซเลบสาวนักธุรกิจร้านอาหารแห่ง Iberry Groupได้พาก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวของคนไทย บุกตลาดต่างประเทศสู่เกาะฮ่องกง “ThongSmith Hong Kong” จึงนับเป็นสาขาที่ 29 ของทองสมิทธ์ แถมสาวปลายังเล่าถึงความเป็นมาไว้อย่างซาบซึ้งใจว่า
“จุดกำเนิดของร้านทองสมิทธ์ จริงๆ แล้วเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ของเพื่อนสองคน...ปลารู้จักพี่กานต์มาประมาณ 20 ปี ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันในรายการทีวี ตอนนั้นปลาเป็นพิธีกร ส่วนพี่กานต์เป็นแขกรับเชิญในรายการ วันนั้นรู้สึกถูกชะตาผู้ชายคนนี้มาก เพราะเป็นคนนุ่มนวล น่ารัก และมีฝีมือในการทำอาหารอย่างมาก เลยติดต่อกันมาเรื่อยๆ ตั้งแต่นั้น
พี่กานต์เป็นเชฟที่ปรึกษาให้ปลามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยร้านกับข้าว’กับปลา ที่ช่วยคิดสูตรบางเมนู จนมาถึงร้านคาเฟ่ปลา ก็ยังมาเป็นเชฟที่ปรึกษาหลัก ช่วยทุกอย่างอย่างเต็มที่ ทุ่มเทมาก ใช้เวลาหลายเดือนทำงานร่วมกัน แต่พอจบงานและปลาถามถึงค่าใช้จ่าย พี่กานต์กลับบอกว่าไม่คิดเงิน ปลารู้สึกซาบซึ้งในความน่ารักของเพื่อนมาก เลยถามกลับไปว่า แล้วพี่กานต์อยากทำอะไรในฝัน พี่กานต์บอกว่า “อยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสักร้านหนึ่ง”
คำนั้นเองจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของร้านทองสมิทธ์ สาขาแรกเมื่อ 8 ปีก่อน
ตั้งแต่วันแรกก่อนเปิดร้าน พี่กานต์ก็นั่งซุ่มทำสูตรน้ำซุปกันอยู่หลังบ้าน ต้มซุปจากหม้อเล็กๆ ค่อยๆ ลอง ค่อยๆ ปรับกันมา ช่วยกันชิม ช่วยกันปรับจนอร่อยลงตัว จนถึงวันนี้ ทองสมิทธ์เติบโตมาเป็น 29 สาขาแล้ว และสาขาล่าสุดก็คือที่ ฮ่องกง เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ใครจะไปคิดว่า จากความสัมพันธ์ของเพื่อนสองคน จากความตั้งใจเล็กๆ ที่อยากตอบแทนความน่ารักของเพื่อน ที่เคยมาช่วยเราคิดสูตรอาหารในวันนั้น จะเติบโตกลายมาเป็น “ทองสมิทธ์” ในวันนี้ และอีกหนึ่งสิ่งที่อยากเล่า คือความเสียสละของพี่กานต์ ในช่วงที่เราไปเปิดที่ฮ่องกง พี่กานต์ต้องจากบ้านมาอยู่ที่ฮ่องกงหลายเดือนแล้ว ลูกน้องอยู่ยังไงพี่กานต์ก็อยู่แบบนั้น ไม่เคยขออะไรเป็นพิเศษ เพราะอยากเป็นตัวอย่างให้กับทีม ในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันในต่างแดน
ทุ่มเทหมดหน้าตักจริงๆ เพื่อให้ก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิทธ์มีรสชาติที่ใกล้เคียงกับเมืองไทยมากที่สุด ตั้งแต่การหาวัตถุดิบ การหาทีมงาน ไปจนถึงการปรับทุกอย่างให้ลงตัว ซึ่งใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก
อยากจะขอบคุณในความเสียสละ ที่ต้องจากบ้านมาหลายเดือนแล้ว และก็คงต้องเฝ้าอยู่แบบนี้ต่อไปอีกสักพักนึง 555ขอบคุณพี่กานต์ ที่น่ารักกับปลามาเสมอ และทุ่มเททั้งเวลา แรงกาย และแรงใจ เพื่อทำให้ทองสมิทธ์มาได้ไกลและงดงามอย่างทุกวันนี้ค่ะ”
นับว่า สาวปลาไม่เพียงโชคดีในการทำธุรกิจ แต่ยังโชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่ดี อย่าง กานต์ กิตติเวช หุ้นส่วนคนสำคัญ อีกทั้งคุณสามี-โรจนินทร์ อรรถยุกติ และเพื่อนรัก-อินทิรา แดงจำรูญ ตัวตั้งตัวตีที่ทำให้ชื่อของทองสมิทธ์ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย
