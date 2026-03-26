กระแสเฮลท์ตี้มาแรง! เซเลบร่วมจอย สารพัดเทรนด์สปอร์ตี้สุดฮิต

ช่วงนี้ถ้าให้พูดถึงกระแสในสังคม นอกจากข่าวสงคราม ราคาทองและน้ำมัน ที่ต้องเกาะติดกันแบบไม่ให้คลาดสายตา ก็มีอีกสิ่งที่คนไทยพร้อมใจกันให้ความสนใจ คือกระแสการออกกำลังกาย ที่กำลังมาแรงแบบสุด ไม่ว่าจะเป็นการไปวิ่ง แอโรบิกที่สวน ไปฟิตเนส เข้ายิม จอยคลาสหรือจะสารพัดกีฬา เรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ยิ่งล่าสุด มีการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกมาจัดที่ประเทศไทย และเหล่าเซเลบดาราดังต่างเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง ก็ยิ่งทำให้กระแสบูมขึ้นไปอีก
วันนี้จะพาไปส่องเทรนด์การออกกำลังกายของเหล่าเซเลบ ว่าใครฮิตเล่นอะไรกันบ้าง? เพราะก่อนหน้าที่ HYROX จะร้อนแรงขนาดนี้ ก็มีสารพัดกระแสรักสุขภาพมาก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการฮิตโยคะ พีลาทิส หรือวิ่ง ที่มีสารพัดมาราธอนจัดกันแบบทุกเดือน กระแสขี่จักรยานที่ทำให้เกิด Bike Lane ขึ้นในหลายพื้นที่ หรือจะเป็นการแข่งขัน อย่าง Spartan หรือ CrossFit
เริ่มจาก “โม-นภัสนันท์ พรประภา” คุณแม่ลูกสองยังใสปิ๊ง ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทั้งแบบเอาต์ดอร์ อย่าง เทนนิส กอล์ฟ หรือฟิตเนส ยกเวท คาร์ดิโอ พีลาทิส ล่าสุด กำลังอินจัดกับเทรนด์ออกกำลังกาย Gyrotonic ที่ผสมทั้ง โยคะ พีลาทิส ยิมนาสติก ไทชิ ฯลฯ ไว้ด้วยกัน ให้ได้เคลื่อนไหวแบบองค์รวม 360 องศา ช่วยสร้างความยืดหยุ่น เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และจัดระเบียบกระดูกสันหลัง แม้จะไม่ใหม่นักเพราะมีมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ก็กำลังมาแรง คุณแม่นาเดีย โสณกุล ยังพาลูกสาว-น้องโมนา ไปเข้าคลาสด้วยเลย
ถัดมาคือ “ปลาวาฬ-วรสิทธิ์ อิสสระ” ที่กำลังฟิตแอนด์เฟิร์มสุดๆ เรียกได้ว่ากำลังปั้นร่างทอง อย่างในภาพ before กับ After ที่เขาโพสต์ความแตกต่างของหุ่นในเวลาเพียง 9 เดือน ซึ่งได้จากการ “วิดพื้น” วันละ 200 ครั้ง ร่วมกับการออกกำลังกายแบบอื่นๆ อย่าง ต่อยมวย และดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้ง Ice Bath, aqua therapy สมกับที่ทำ ศรีพันวา เวลเนส ที่สานการพักผ่อนระดับลักชัวรีเข้ากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมขึ้นมา
ส่วน “พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา” ขอแหวกแนวด้วยการนำเอาความรักความชื่นชอบกิจกรรมโปรด มาเป็นการออกกำลังกาย ในฐานะติ่งตัวแม่ เธอเลือกคลาสเต้น ทั้งได้สนุกกับเพลงของศิลปินโปรด ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้เหงื่อ พร้อมสุขภาพและหุ่นดีๆ อีกด้วย เรียกได้ว่ามาหมดทั้งเพลง Kpop เพลงไทย เพลงในกระแส หรือขุดเพลงดังในอดีตของวงโปรด มาให้ครูแกะท่าเต้น ได้ออกกำลังกายเพลิดเพลินแบบสุดๆ
ด้าน “หมู อาซาว่า” พลพัฒน์ อัศวะประภา ที่แม้จะยุ่งกับสารพัดกิจการ ทั้งแบรนด์เสื้อผ้า ร้านอาหาร และโปรดิวเซอร์ ก็ยังไม่ลืมแบ่งเวลาออกกำลังกาย โดยมาสายฟิตเนส เข้ายิม ยกเวท เล่นเครื่องเล่นทุกชนิด มีเทรนเนอร์ประกบ ซึ่งทำต่อเนื่องมากว่า 30 ปีแล้ว เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงไว้สู้กับงานหนัก กับไลฟ์สไตล์ที่ชอบดื่มกิน แถมยังได้หุ่นเฟิร์มมาดเท่ แต่งชุดสูทได้เข้ารูป จนต้องบอกว่าที่ชอบติดแฮชแท็ก “#อวบระยะสุดท้าย” ไม่เป็นความจริงเลยนะคะ
ปิดท้ายที่เหล่าคนดังผู้นำกระแสออกกำลังกายขั้นสุด มีทั้งทำธุรกิจเปิดฟิตเนส เปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ อย่าง คู่สามีภรรยา “น็อต วิศรุต และชมพู่ อารยา” ที่เปิด "The Cubic Fitness" ซึ่งตอนนี้มี 3 สาขาแล้ว
ส่วน ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่จุดกระแส HYROX จากภาพเปลือยท่อนบนล่ำๆ ตอนเข้าร่วมแข่ง ก็เป็นหุ้นส่วน Sport Tech Pro ศูนย์พัฒนาศักยภาพและขายอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ
ด้าน “สกาย-วงศ์รวี นทีธร” ที่นอกจากจะชอบวิ่งแล้ว เขายังได้ทำรายการ “TREND TO ร่างทอง” ซึ่งจะพาเปิดเทรนด์การออกกำลังกายของเหล่านักแสดงจาก GMMTV ว่า กว่าแต่ละคนจะมีร่างทองได้นั้นต้องทำอย่างไรบ้าง? นับว่าเป็นรายการทีวีที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างจริงจัง เพิ่งออกอากาศตอนแรกไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เข้ากับกระแสการใส่ใจสุขภาพช่วงนี้แบบสุดๆ