ส่อง ‘Seven Seas Prestige’ ซูเปอร์ครุยส์ที่มีห้องสวีทใหญ่เวอร์

ถ้าเรือสำราญ Seven Seas Prestige เปิดตัวเมื่อไหร่ โลกสำราญใบนี้ก็จะมีห้องโดยสารสุดหรูขนาด 817 ตร.ม. ให้ลูกค้ากระเป๋าตุงได้ท่องทะเล ด้วยโปรแกรมการเดินทาง 14 วัน 4.2 ล้านบาท รวมบริการบัตเลอร์และรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้บนฝั่ง
ห้องสวีทบนเรือเซเวน ซีส์ เพรสทีจ มีขนาด 817 ตร.ม. นับเป็นห้องสวีทบนเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน มันใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเดี่ยวทั่วไป ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม. ห้องพักสุดหรูบนเรือลำนี้มีระเบียงที่ล้อมรอบตัวห้อง กินพื้นที่ไปถึงหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 500 ตร.ม. นั้น ประกอบไปด้วยห้องนอนสองห้องสำหรับหกคน ห้องน้ำสองห้องครึ่ง ห้องออกกำลังกาย ห้องซาวน่า บันไดแบบแยกส่วน และลิฟต์ เนื่องจากห้องสวีทนี้กินพื้นที่สองชั้น
ห้อง ‘Skyview Regent Suite’ บนเรือสำราญนี้ เวลานี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีกำหนดเดินทางครั้งแรกช่วงกลางเดือนธันวาคม 2026 โดยจะออกจากบาร์เซโลนาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ไปยังปลายทางที่ไมอามี
ส่วนสายการเดินเรืออื่นๆ ที่มีห้องสวีทที่สวยงามและกว้างขวาง อย่าง ห้อง ‘Owner Suite No.1’ ที่สวยงามตระการตาบนเรือ Sea Cloud, ห้อง ‘Iconic Suite’ ขนาด 176 ตร.ม. บนเรือ Celebrity Edge ของสหรัฐอเมริกา หรือห้อง ‘Royal Loft Suite’ บนเรือ Allure of the Seas ที่มีหน้าต่างแบบพาโนรามาครอบคลุมสองชั้น