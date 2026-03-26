xs
xsm
sm
md
lg

สวารอฟสกี้ จับมือ อารีอานา กรานเด เปิดตัวแคปซูลคอลเลกชันชุดที่สอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สวารอฟสกี้ (Swarovski) ร่วมมือครั้งที่สองกับ อารีอานา กรานเด (Ariana Grande) ไอคอนเพลงป็อปและ Global Brand Ambassador ของสวารอฟสกี้ รังสรรค์คอลเลกชัน Ariana Grande x Swarovski Capsule เพื่อพาทุกท่านก้าวเข้าสู่โลกแฟนตาซีแห่ง Ariana’s Garden ถ่ายทอดบรรยากาศของความอัศจรรย์ ที่งดงามราวบทกวี พร้อมเผยภาพของอารีอานาในวิชวลที่สดใส และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความสุข เปล่งประกายเสน่ห์ของซูเปอร์สตาร์และความมั่นใจ


เครื่องประดับทั้ง 29 ชิ้นในคอลเลกชันนี้ ถ่ายทอดทั้งจิตวิญญาณที่อ่อนละมุนของอารีอานา และสไตล์ของเธอที่ไม่เหมือนใครได้อย่างลงตัว ผ่านงานฝีมือชั้นเลิศ ที่ได้แรงบันดาลใจจากแมลงปอและดอกไม้ ทั้งในมิติที่สมจริงและนามธรรม ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันผ่านประกายอันเจิดจรัส อัญมณีเฉดสีรุ้งและคริสตัลมุกละเอียดอ่อน ช่วยขับเน้นความงดงามของเครื่องประดับ ที่มีเหลี่ยมเจียระไนหลากหลายรูปแบบ และการผสานตัวเรือนต่างชนิดไว้ด้วยกันขณะที่ คริสตัลรูปผีเสื้อถูกนำมาตกแต่งบนชิ้นงาน อย่าง เข็มกลัด เครื่องประดับผม และรูปปั้นขนาดเล็กได้อย่างอ่อนช้อย

















+5