นิกกี้ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย จัดงาน White Party 28 มีนาคมนี้ ในบรรยากาศของสระว่ายน้ำดีไซน์ฟรีฟอร์ม โดยมีดีเจคู่หูระดับโลก Sllash & Doppe บินตรงมาระเบิดความมันส์ เพลิดเพลินกับเมนูอาหารชั้นเลิศ และการบริการระดับเวิล์ดคลาส เมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ การแสดงโชว์ แสง สีเสียงเต็มรูปแบบ และความบันเทิงมากมาย ปิดท้ายด้วยการแสดงพลุอย่างยิ่งใหญ่
***
มินกู คัง กรรมการบริหาร COSMAX THAILAND ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางจากเกาหลี จัดเวิร์กชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Skincare Alchemist Workshop” เชิญชวนสายบิวตี้และเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง ร่วมเปิดประสบการณ์เบื้องหลังโลกสกินแคร์ ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ พูดคุยถึงทิศทางอุตสาหกรรมความงาม พร้อมอัปเดตเทรนด์ตลาดสกินแคร์ ณ COSMAX Head Office ถนนสุขุมวิท 66
***
SALZโดย อลงกรณ์ จารุจารีต ผจก.ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) ร่วมกับ “ชาตรามือ” โดย พราวนรินทร์ เรืองฤทธิเดช กก.ผจก.บจก.ทิพย์ธารี สร้างปรากฏการณ์ Deep Brand Collaboration ระหว่างธุรกิจ Oral Care และ Food & Beverage เป็นครั้งแรกของไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ยาสีฟันซอลส์ สูตรเกลือชาไทย (SALZ Salted Thai Tea)” มิติใหม่ของตลาดยาสีฟันไทย
***
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ส่งท้ายไตรมาสแรกของปีด้วยกองทัพความอร่อยของโดนัทเนื้อนุ่มสูตรลิขสิทธิ์ กับสาขาใหม่รูปแบบ Fresh Shop ณ โออาร์ สเปซ ศูนย์อาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 28 มี.ค. 69 ตั้งแต่ 06.00 น. พร้อมโปรโมชันพิเศษจนถึงวันที่ 3 เม.ย. 69 เฉพาะสาขานี้เท่านั้น!