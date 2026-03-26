อวดผิวสวย ท้าแดดอย่างมั่นใจ

แสงแดดที่ร้อนแรงขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นภัยร้ายของความสวยและความอ่อนเยาว์ของผู้หญิงเรา ไม่ว่าจะเป็นฝ้า กระ ผิวหมองคล้ำ ริ้วรอยก่อนวัย ฯลฯ ดังนั้น เราจึงไม่ควรละเลยที่จะเสริมเกราะป้องกันผิวด้วยผลิตภัณฑ์กันแดดที่ป้องกันรังสียูวีในช่วงกว้าง ซึ่งปกป้องทั้งรังสี UVA, UVA1 และ UVBและควรเลือกที่มี SPF สูงๆ อย่าง SPF 50 จะยิ่งปกป้องผิวได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
BaBaso Sun Mousse SPF50+ PA++++ กันแดดเนื้อมูสสัมผัสบางเบา เกลี่ยง่าย ซึมไว สบายผิว ไม่เหนอะหนะ ช่วยปกป้องผิวจาก UVA / UVB และ Blue Light พร้อมนวัตกรรม 8 Infinity Formula ผสานสารบำรุงเพื่อช่วยฟื้นบำรุงผิว เติมความชุ่มชื้น ขนาด 40 มล.
NIVEA SUN Sensitive Protect & Light Feel SPF50+ PA+++ เซรั่มกันแดดเนื้อเบาบาง สบายผิว สูตรอ่อนโยนปราศจากสารระคายเคืองถึง 14 ชนิดเหมาะสำหรับคนเป็นสิวและผิวแพ้ง่าย ขนาด 90 มล.
SUNGRACE (ซันเกรส) WHITE UV PROTECTOR SPF42 PA++ เมคอัพเบสสูตรน้ำนม เนื้อบางเบา เกลี่ยง่าย ช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนก่อนการลงรองพื้น กันน้ำและเหงื่อ พร้อมปกป้องผิวจากรังสี UV เหมาะกับทุกสภาพผิว ขนาด 25 มล.
L'Oréal Paris UV Defender Aquafusion Daily Water Gel Sunscreen SPF50+ PA++++ เนื้อสัมผัสเจลที่มีความสามารถในการสลายตัวและซึมซาบภายใน 3 วินาที โดยไม่ทิ้งคราบขาว ปกป้องผิวเสมือนเกราะป้องกันพร้อมเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวยาวนานตลอดวัน ขนาด 50 มล.
Her Hyness Marshmallow Radiance C Sunscreen SPF50+ PA++++ กันแดดเนื้อน้ำ บางเบา ทาก่อนแต่งหน้าได้ ไม่กวนเมคอัพ ช่วยบูสต์ผิวไบร์ทขึ้นใน 7 วัน ด้วยพลังจาก Upcycled Citrus Peel Extract พร้อมเสริมพลัง Anti-Oxidant ให้ผิวดูสดใส ไม่หมองคล้ำ ขนาด 40 กรัม
ELIXIR Day Care Revolution SPF50+ PA++++ กันแดดผิวสวย ปกป้องพร้อมฟื้นบำรุงคอลลาเจน ผสาน 3 คุณสมบัติในหนึ่งเดียว ทั้งไพร์เมอร์ กันแดด และมอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงผิว สัมผัสสดชื่น สบายผิว ช่วยให้เมคอัพติดทนนานยิ่งขึ้น เตรียมผิวให้พร้อมในทุกวัน ขนาด 35 มล.
KIEHL’S Better Screen UV Serum SPF50 PA++++ กันแดดคอลลาเจน บล็อกผิวจาก UV ฟื้นฟูผิวเสียจากแสงแดด ผิวดูเรียบเนียน สีผิวดูสม่ำเสมอขึ้น ขนาด 50 มล.