ใหม่ ดาวิกา แบรนด์แอมบาสเดอร์ยนตรกรรมไฟฟ้า OMODA

OMODA & JAECOO แบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำกลุ่ม EV พรีเมียม! เปิดตัว 'ใหม่ ดาวิกา' นักแสดง นางแบบ และนักร้องลูกครึ่งไทย-เบลเยียมชื่อดังระดับแถวหน้าของเมืองไทย เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ OMODA อย่างเป็นทางการ พร้อมสร้างปรากฏการณ์ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 ด้วยการ เปิดตัว OMODA C5 EV MAX+ ใหม่ล่าสุด
ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ไอคอนสไตล์ที่ลงตัวกับ OMODA
ใหม่ ดาวิกา โด่งดังระดับปรากฏการณ์จากภาพยนตร์ “พี่มาก..พระโขนง” จนได้รับฉายา “นางเอกพันล้าน” ปัจจุบันเธอเป็นนักแสดงอิสระที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในวงการบันเทิง แฟชั่นระดับโลก และธุรกิจส่วนตัว สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีสไตล์ มั่นใจ และกล้าแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับดีเอ็นเอของแบรนด์ OMODA ที่มุ่งเน้นความทันสมัย ความเป็นตัวของตัวเอง และไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น
โดยภายในงานนี้ ทางแบรนด์แอมบาสเดอร์ OMODA คุณใหม่ ดาวิกา ได้สะท้อนตัวตนผ่านรถไฟฟ้า OMODA C5 EV MAX+ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในมิติแห่งความล้ำอนาคต (Futuristic) และทันสมัย (Trendy) ทำให้ OMODA ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ที่ตามเทรนด์ แต่เป็นแบรนด์ที่สะท้อนทิศทางของคนรุ่นใหม่ในอนาคตที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้แบรนด์ JAECOO ที่มีหนุ่มหล่อ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ดาราชื่อดังและพรีเซ็นเตอร์สุดฮอต เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ยังได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมของ JAECOO 5 EV รถไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่เข้าถึงง่าย ให้แก่ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสยลโฉมกันแบบใกล้ชิด
THE NEW OMODA C5 EV MAX+ ยนตรกรรมไฟฟ้าโฉมใหม่ที่รอคอย
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว OMODA C5 EV MAX+ ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดการออกแบบ ROBO SHARK Design ที่สะท้อนความเร็วและความล้ำอนาคต พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ครบครัน รถรุ่นนี้โดดเด่นด้วยดีไซน์ล้ำสมัยตามเอกลักษณ์ ROBO SHARK Design พร้อมไฟหน้า LED ดีไซน์สายฟ้าที่โดดเด่น และไฟท้ายแบบพาดยาวเต็มคัน (Full-width Lighting Tail Lamps) ที่เพิ่มความสปอร์ตและทันสมัย ภายในห้องโดยสารอัจฉริยะพร้อมหน้าจอกลางขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด 2K HD ระบบเสียง Sony 8 ลำโพง และฟังก์ชันพิเศษ Camp Mode และ Pet Mode ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ด้านสมรรถนะ OMODA C5 EV MAX+ ให้ความแรงและการตอบสนองที่เหนือชั้น ด้วยระยะทางวิ่งสูงสุด 422 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน NEDC) ซึ่งเหมากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของคนยุคใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน
นอกจาก OMODA C5 EV MAX+ แล้ว OMODA & JAECOO ยังนำรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมมาจัดแสดงอย่างครบครัน พร้อมเปิดตัว JAECOO 5 EV MAX+ รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่โดดเด่นด้านความคุ้มค่า ฟีเจอร์ครบครัน และตอบโจทย์การใช้งานจริงของครอบครัวยุคใหม่
รถทั้งหมดที่จัดแสดงในบูธ OMODA & JAECOO ได้แก่ OMODA C5 EV MAX+, JAECOO 5 EV MAX+, JAECOO 6 EV, JAECOO 6T EV และ JAECOO 7 SHS
ผู้เข้าชมงานจะได้มีโอกาสทดลองฟีเจอร์อัจฉริยะ พร้อมสัมผัสสมรรถะนการขับขี่ที่ดีเยี่ยม และความสะดวกสบายของอรรถะประโยชน์ใช้สอย และร่วมพูดคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญของแบรนด์อย่างใกล้ชิด ขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ยนตรกรรมไฟฟ้าพรีเมียม ได้ที่บูธ OMODA & JAECOO (บูธ A24) ณ IMPACT Challenger Hall 1 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2569