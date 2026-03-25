Onitsuka Tiger เปิดตัว MEXICO 66 GOLF สนีกเกอร์กอล์ฟสำหรับทุกไลฟ์สไตล์

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร์) แบรนด์แฟชั่นสัญชาติญี่ปุ่นยังคงเดินหน้านำเสนอคอลเล็กชั่นที่ผสมผสานแฟชั่นเข้ากับกีฬาและนวัตกรรมอันล้ำสมัย
Onitsuka Tiger เปิดตัว MEXICO 66 GOLF กับรูปทรงซิลูเอตใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อความอเนกประสงค์สำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ ต่อเนื่องจาก MEXICO 66 DRIVING (2024) และ ULTI RS™ (2025) แบรนด์ยังคงพัฒนารองเท้าแบบไฮบริดอย่างต่อเนื่อง และในปี 2026 นี้กับสนีกเกอร์กอล์ฟที่ใส่ได้ทั้งในสนามกอล์ฟและในชีวิตประจำวัน
อ้างอิงจากรุ่น MEXICO 66 SD ซึ่งเป็นรุ่นเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดย MEXICO 66 GOLF ได้ตีความดีไซน์คลาสสิกใหม่ให้มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่เหมาะกับการเล่นกอล์ฟมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ส่วนบนของรองเท้าผลิตจากหนังกันน้ำ พร้อมโครงสร้างที่ช่วยป้องกันจากหลายสภาพอากาศ ผ่านมาตรฐานการกันน้ำสำหรับรองเท้ากอล์ฟของสมาคมอุปกรณ์กอล์ฟแห่งประเทศญี่ปุ่น จึงมั่นใจได้ถึงความสบายทั้งในช่วงการใช้งานที่แอคทีฟและช่วงเวลาพักผ่อน
เพื่อมอบประสิทธิภาพระหว่างการเล่น พื้นรองเท้าชั้นนอกถูกออกแบบให้ช่วยเพิ่มความมั่นคงและการยึดเกาะในขณะสวิงกอล์ฟ โดยมีส่วนเสริมส้นรองเท้า และโครงสร้างเสริมด้านข้างภายใน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว ขณะที่ส้นรองเท้ามาพร้อมเทคโนโลยี FF BLAST ช่วยเพิ่มการรองรับแรงกระแทกและการตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับฟังก์ชั่นของรองเท้ารุ่นนี้นั้นถูกผสานเข้ากับรายละเอียดการออกแบบที่ยกระดับขึ้น โครงสร้างลิ้นรองเท้าแบบปีก ช่วยลดการแทรกเข้ามาของทราย ขณะที่แผ่นปิดเชือกรองเท้า (Kiltie) เพิ่มกลิ่นอายเรโทร-ฟิวเจอร์ริสติก พร้อมช่วยป้องกันเศษสิ่งสกปรก เช่น ทรายและโคลนเช่นกัน และมีการตกแต่งบนแผ่นปิดลิ้นรองเท้าด้วยงานปักโลโก้ และโลโก้โลหะบริเวณส้น ผสานการใช้งานเข้ากับความสวยงามไว้อย่างลงตัว
ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ประกอบกับนวัตกรรมด้านประสิทธิภาพ MEXICO 66 GOLF เป็นอีกภาพสะท้อนถึงการเดินหน้าของแนวคิดที่ขับเคลื่อนด้วยแฟชั่นไลฟ์สไตล์บวกกับการกีฬาของ Onitsuka Tiger อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งมอบสนีกเกอร์อเนกประสงค์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทุกสถานการณ์
MEXICO 66 GOLF วางจำหน่ายในราคา 9,200 บาท ที่ร้าน Onitsuka Tiger ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ