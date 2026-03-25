H&M Studio SS26 กับดีไซน์ที่ผสมผสานความนุ่มนวลและความแข็งแกร่ง

สำหรับ Spring/Summer 2026 นี้ H&M Studio เปิดรับด้านที่แปลกใหม่ของตัวเองอย่างเต็มที่ ทั้งในแง่มุมมองและการแสดงออก และการก้าวออกจากความสมดุลแบบเดิมๆ ผ่านการสำรวจดีไซน์แบบอสมมาตร สัดส่วนที่คาดไม่ถึง การตัดเย็บและการเล่นกับเฉดสี โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่าผู้หญิงหัวก้าวหน้า ฉลาด กล้าคิดต่าง และไม่ยอมจำนนต่อกรอบใดๆ ทุกชิ้นงานสะท้อนตัวตนและความหลากหลายในการออกแบบ เป็นบทสดุดีแด่การแสดงออกถึงตัวเองและความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอน คอลเลกชัน H&M Studio SS26 จะวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ th.hm.com
คอลเลกชันนี้สร้างสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแข็งแกร่ง ระหว่างความคลาสสิกและความกล้าอย่างลงตัว แต่ยังคงยึดแนวคิดหลักเรื่อง “การตีความและการสร้างใหม่” เปิดโอกาสให้ผู้สวมใส่ปรับลุคให้สะท้อนตัวตนของตนเองได้อย่างอิสระ และซิลูเอตที่เชิญชวนให้ทุกคนมาลองรูปแบบของการตัดเย็บคือแกนหลักของคอลเลกชัน ตั้งแต่โค้ตลายตารางสีน้ำตาลคลาสสิกที่โดดเด่นด้วยช่วงคอเสื้อยาวพิเศษ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายคล้ายเสื้อคลุมอาบน้ำ ไปจนถึงเบลเซอร์สีดำทรงคม ที่ผ่าด้านหลังสูง เจาะวงแขนโค้งเข้าด้านใน และปล่อยชายซับในขอบผ้าดิบจากปลายแขนอย่างตั้งใจ กางเกงสีดำขากว้างที่สามารถพับขอบเอวเข้า ออก หรือปล่อยไว้ตามเดิม เพื่อสร้างวอลลุ่มที่แตกต่าง
ไฮไลต์อื่นๆ ได้แก่ ชุดเซ็ตแจ็กเก็ตและกางเกงเดนิมเพนต์ลวดลายพู่กัน ให้ฟินิชดิบเท่และท้าทาย เดรสลูกไม้สีดำแขนสั้นดีไซน์เยื้อง เปิดไหล่ พร้อมสายลูกไม้ที่ทอดยาว เดรสลายตารางสีน้ำตาลซิปหน้า ตกแต่งตะเข็บซิกแซก ไหล่พอง และชายผ้าดิบ รวมถึงแจ็กเก็ตแนวยูทิลิเทเรียนสีดำที่ขึ้นรูปด้วยตะเข็บเดิร์ตด้านหน้า เอวเก็บเข้าทรง กับด้านหลังที่ดูผ่อนคลายสวมใส่ง่าย
วัสดุที่ใช้ครอบคลุมทั้งวูล หนัง คอตตอน ขนอัลปากาผสมและขนโมแฮร์ผสมพาเลตต์สีจับคู่โทนคลาสสิกอย่าง ดำ น้ำตาล เทา และขาว เข้ากับเฉดสีแหวกแนว เช่น เบอร์กันดี ชมพูแคนดี้ฟลอสต์ เขียวพิสตาชิโอ เหลืองซิตรัสอ่อน และฟ้าเทอร์ควอยซ์อ่อน ลวดลายฟลอรัลมาในอารมณ์เหนือจริง ทั้งดอกไม้ฟุ้งนุ่มและดอกเบญจมาศขนาดโอเวอร์ไซซ์ แอ็กเซสซอรีมาในสัดส่วนสนุกสนาน ได้แก่ กระเป๋าหนังทรงหมอนสีเบอร์กันดี รองเท้าส้นสูงหุ้มผ้าจับเดรปด้านหน้าทรงเพชร และเครื่องประดับดีไซน์จัดจ้าน ประดับดอกไม้ พร้อมผิวสัมผัสแบบวินเทจขัดด้าน
“แรงบันดาลใจของ H&M Studio SS26 คือการอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง อ่อนโยนแต่กล้า สนุกสนานแต่แม่นยำ เธอแต่งตัวเพื่อความสุขของการได้เป็นตัวเอง นั่นคือเหตุผลที่คอลเลกชันนี้ครอบคลุมตั้งแต่เทเลอริ่ง เดนิม เดรสน่ารัก ไปจนถึงไอเท็มสบายๆ สำหรับวันพักผ่อน และสามารถแปรเปลี่ยนไปตามทุกโมเมนต์และทุกปลายทาง ” Ann-Sofie Johansson ที่ปรึกษาฝ่ายสร้างสรรค์ของ H&M กล่าว