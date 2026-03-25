OSIM เปิดตัว “ศรีริต้า” สะท้อนพลังของ Luxury Wellness Lifestyle ในยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



OSIM (โอซิม) แบรนด์ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพระดับโลก สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในตลาดประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว “ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” ในบทบาทตัวแทนภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำทิศทางการสื่อสารที่มุ่งเชื่อมโยง Wellness เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและมีระดับ โดย OSIM ยังมองเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านบุคคลที่มีภาพลักษณ์โดดเด่น และเป็นไอดอลด้านการดูแลตัวเองของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถถ่ายทอดแนวคิดของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริง


การเปิดตัวของศรีริต้าในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการร่วมงานกับบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่คือการสะท้อนภาพของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างสมดุล เปี่ยมด้วยความสง่างาม และให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองในทุกมิติ ภาพลักษณ์ดังกล่าวสอดคล้องอย่างลงตัวกับแนวคิดของ OSIM ที่มองว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เพียงกิจกรรม แต่คือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในระดับพรีเมียม ซึ่งตลอดที่ผ่านมา OSIM ได้ร่วมงานกับบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับเอเชียและระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ฮยอนบิน, หลิวเต๋อหัว, เจเจ หลิน, ฟ่านปิงปิง, ลีมินโฮ และ ซัมมี่ เฉิง ซึ่งล้วนเป็นตัวแทนของความสำเร็จและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมในระดับนานาชาติ


การเลือกศรีริต้าเข้ามาร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในฐานะตลาดสำคัญของ OSIM จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ การผ่อนคลาย และคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ในอีกมุมหนึ่ง ศรีริต้ายังเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่สามารถบริหารหลายบทบาทในชีวิตได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง นักธุรกิจ ภรรยา และคุณแม่ ความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการดูแลตัวเอง ทำให้เรื่องของ Wellness กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้คนได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแล้ว บทบาทของเธอในฐานะผู้ก่อตั้งแบรนด์ไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพอย่าง Organika ยังช่วยเสริมความน่าเชื่อถือในโลกของ Wellness และ Luxury ได้อย่างชัดเจน ความเข้าใจในเรื่องการดูแลตัวเองในระดับลึก ทำให้การร่วมงานกับ OSIM ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการสื่อสารภาพลักษณ์ แต่เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริง


ทั้งนี้ OSIM ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ หรือ Wellness Tech อย่างต่อเนื่อง โดยผสานนวัตกรรมเข้ากับดีไซน์และประสบการณ์การใช้งาน เพื่อให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลาย ลดความเครียด หรือการฟื้นฟูสมดุลของร่างกายและจิตใจ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันในทุกมิติ การเปิดตัวศรีริต้าในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ OSIM ในการยกระดับภาพลักษณ์สู่ Luxury Wellness Lifestyle อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น เพราะในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การมีสุขภาพที่ดีและสมดุล คือคุณค่าที่แท้จริงของการใช้ชีวิต สัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพจาก OSIM ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน OSIM ทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์










Website: www.osim.co.th
Line OA: @osim_thai
Facebook: https://www.facebook.com/OsimThailandOfficial
TikTok: https://www.tiktok.com/@osimthai
Instagram: https://www.instagram.com/osim_thai/

