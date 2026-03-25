ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชันเสื้อยืด UT ฉลองครบรอบ 30 ปีของโปเกมอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



UT แบรนด์เสื้อยืดกราฟิกจากยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชัน UT ลายพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปีของโปเกมอน ในปีนี้ โดยคอลเลคชันนี้นำเสนอดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพอาร์ตสีน้ำอันเป็นเอกลักษณ์จากเกมโปเกมอนรุ่นแรกให้แฟนๆ ได้เลือกเสื้อลายที่ชื่นชอบ วางจำหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม เป็นต้นไป




นอกจากนี้ ยังมีบทสัมภาษณ์สุดพิเศษของนักแสดงและแฟนตัวยงของโปเกมอน นาโอมิ วาตานาเบะ (Naomi Watanabe) เผยแพร่บนเว็บไซต์ UNIQLO Today ในวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมหลากหลายแง่มุมตั้งแต่การรู้จักโปเกมอนครั้งแรก ความหลงใหลที่มีต่อแฟรนไชส์นี้ ไปจนถึงเส้นทางชีวิตของเธอในฐานะบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ บทสัมภาษณ์นี้ยังได้รับการตีพิมพ์ใน UT magazine 2026 SPRING SUMMER ฉบับที่ 13 ซึ่งสามารถรับได้ฟรีที่ร้านยูนิโคล่เฉพาะบางสาขาได้ตั้งแต่วันนี้


คอลเลคชัน UT เฉลิมฉลองเสน่ห์ของภาพอาร์ตสีน้ำต้นฉบับ
คอลเลคชันพิเศษนี้นำเสนอดีไซน์จากโปเกมอนจากลายเส้นต้นฉบับ ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของภาพอาร์ตสไตล์สีน้ำที่โดดเด่นด้วยโทนสีอ่อนละมุนและลายเส้นที่วาดด้วยมืออย่างมีเสน่ห์ ไลน์อัพของคอลเลคชันชวนให้ผู้ใหญ่นึกถึงโปเกมอนที่คุ้นเคยในวัยเด็ก ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้แฟนๆ รุ่นใหม่ได้สัมผัสกับโปเกมอนในลุคที่สดใหม่และอบอุ่น อีกหนึ่งไฮไลต์คือเสื้อยืดดีไซน์ 5 ลวดลายสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งสมาชิกในครอบครัวสามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ลุคให้เข้ากันได้อย่างลงตัว คอลเลคชัน UT นี้ยังออกแบบมาให้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่าย และเป็นคอลเลคชันที่แฟนๆ ทุกเจเนอเรชันสามารถเพลิดเพลินด้วยกันได้









































ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชันเสื้อยืด UT ฉลองครบรอบ 30 ปีของโปเกมอน
