“ตุ้ย–เลโก้” LYKN นำรูทแก็งรันเนอร์ ร่วมวิ่งซิตี้รัน “Scoopy iCONiC Run”

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดเทรนด์ดี้กับ “Scoopy iCONiC Run” โดย รถจักรยานยนต์ฮอนด้า และ VPR วิ่งไปเรื่อย รันคลับของคนเจนใหม่ ชวนสายแอ็กทีฟมาร่วมสร้างสีสันยามเช้ากลางเมือง กับกิจกรรมซิตี้รันสุดไอคอนิก ระยะทาง 5 กิโลเมตรใจกลางเมือง มิกซ์ความสนุกของการออกกำลังกายเข้ากับแฟชั่นและพลังของคอมมูนิตี้เจนใหม่อย่างลงตัว พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก “ตุ้ย - เลโก้” วง LYKN พรีเซนเตอร์ New Honda SCOOPY ที่มาร่วมนำรูทแก๊งรันเนอร์และสร้างสีสันให้กับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด ณ สามย่านมิตรทาวน์
บรรยากาศจัดเต็มด้วยความสนุกตั้งแต่ช่วงเช้า รวมตัวนักวิ่งกว่า 200 คน วิ่งไปตามรูทใจกลางเมืองกับระยะทาง 5 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันของแฟชั่นสปอร์ตลุคในสไตล์ของแต่ละคน สะท้อนความเป็นชาว SCOOPY Gang คอมมูนิตี้เจนใหม่ ได้อย่างชัดเจน พร้อมดิสเพลย์ให้นักวิ่งได้ถ่ายภาพคู่กับ New Honda SCOOPY ดีไซน์โดดเด่นที่สะท้อนความเป็นแฟชั่นไอคอนของคนรุ่นใหม่
เสริมความสนุกด้วยกิมมิคอีกมากมาย เช่น Art Decoration และกระจกโค้งสไตล์สตรีท แลนด์มาร์กถ่ายรูปสุดฮิตตลอดเส้นทางวิ่ง และสเตชัน DJ bestboi ที่มาสร้างจังหวะมันๆ ให้กับงาน บูสต์บรรยากาศคอมมูนิตี้ของสายฟิตและสายแฟที่ไอคอนิคสุดๆ ไม่เพียงเท่านี้ นักวิ่งยังได้รับ Exclusive “SCOOPY iCONiC Run Set Collection” ของที่ระลึกสุดลิมิเต็ด เช่น iCONiC RUN T-SHIRT สีสันสดใส ผ้าพันคอ Bandana ลายสุดคิวต์ หมวก Signature Cap และ DIY Medal Keychain ของที่ระลึกที่คัสตอมได้เอง มีชิ้นเดียวในโลก ช่วยคอมพลีตลุคให้สายฟิตและสายแฟได้อย่างลงตัว
อีกหนึ่งโมเมนต์สุดพิเศษของงานคือกิจกรรม Lucky Fan ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ผู้โชคดีได้ร่วมเป็นนักวิ่งและถ่ายภาพ Group Shot กระทบไหล่สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ “ตุ้ย–เลโก้” จากวง LYKN พรีเซนเตอร์ New Honda SCOOPY สร้างโมเมนต์และเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับตลอดกิจกรรม
“SCOOPY iCONiC Run” ถือเป็นแอคทิวิตี้รวมแก๊งรันเนอร์ที่ผสาน Wellness Lifestyle ไปพร้อมกับความสนุก ความครีเอท และความกล้าที่จะแตกต่างกับการเป็นตัวเองอย่างลงตัว สามารถติดตามกิจกรรมความสนุกไตล์ iCONiC Gang ครั้งถัดไป ได้ที่เพจ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า (Honda Motorcycle Thailand)