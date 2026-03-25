บ้านอิสสระ บางนา เปิดคอมมูนิตี้ “THE COLLECTOR” รวมนักสะสม-ศิลปินชั้นนำทั่วไทย

นิยามของคำว่า "บ้าน" ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น เมื่อ โครงการบ้านอิสสระ บางนา (Baan Issara Bangna) บ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ ภายใต้แนวคิด “The New Legacy Of Freedom” เปิดพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ต้อนรับคอมมูนิตี้คนรักศิลปะ ผ่านนิทรรศการ “THE COLLECTOR” งานรวมตัวของนักสะสมและ ผู้หลงใหลงานศิลปะร่วมสมัย ที่งานนี้คิวเรทโดยภัณฑารักษ์สาวเก่ง พั้นซ์ - พิมพ์ปวีณ สุนทรธรรมรัต ที่ขนทัพผลงาน Private Collection ระดับ Rare Item จากนักสะสมแถวหน้าและศิลปินชื่อดังมาจัดแสดงให้ชมอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมทั้ง Contemporary Art, Street Art ไปจนถึง Art Toy ที่กำลังเป็นกระแส
ภายในงานคึกคักไปด้วยเหล่า Art Lovers ที่มาร่วมฟัง Art Talk หัวข้อ “The Art of Living” นำโดย ปลาทู-ดิฐวัฒน์ อิสสระ,พิ-พิริยะ วัชจิตพันธ์ และ พั้นซ์-พิมพ์ปวีณ สุนทรธรรมรัต ที่มาแชร์มุมมองการสะสม การลงทุน และการเติบโตของตลาดศิลปะไทย ตื่นตากับช่วง Live Painting Performance จากศิลปินตัวท็อปอย่าง Cheese Arnon, Toon Kaewkerd และ Jitti Robot ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสดใหม่ ให้ผู้ชมได้สัมผัสพลังและกระบวนการทำงานของศิลปินอย่างใกล้ชิด พร้อมโอกาสลุ้นเป็นเจ้าของผลงานกลับบ้าน โซน Curator Recommended ที่รวบรวมผลงานเด่นจากทั้งศิลปินแถวหน้าและศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เลือกสะสมผลงานศิลปะคุณภาพ พร้อมต่อยอดมุมมองด้านการลงทุนในงานศิลป์ในระยะยาว อาทิ ผลงานชิ้นเอกของ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, Attasit Pokpong, Cheese Arnon, Jitti Robot, Wood You Mind, Jitsing Somboon, Arthat Pansuay, Verapong Sritrakulkitjakarn,Slava Handsome, Chalit Narkpawan, Jiggo Peerapol Aintoom, Mr.Sexman, Pllang, Line Censor-Kiatanan Iamchan, Zenter, Suwit Mapajuab และ Tittiwadee Makboon
งานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก สงกรานต์ อิสสระ ร่วมเปิดงานอย่างเป็นกันเอง พร้อมมอบประสบการณ์พิเศษให้ผู้ร่วมงานผ่านรางวัลที่พักจาก Baba Beach Club Hua Hin ท่ามกลางบรรยากาศการพบปะของคอมมูนิตี้คนรักศิลปะ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและแรงบันดาลใจ พร้อมเสริมบรรยากาศด้วยเครื่องดื่มจาก Siam Winery และ SINGHA เสียงเพลงสร้างความคึกคักจากดีเจ DEEJAI ที่ช่วยเติมเต็มค่ำคืนแห่งศิลปะให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น “THE COLLECTOR” จึงไม่ใช่เพียงนิทรรศการศิลปะ แต่เป็นพื้นที่ที่ศิลปะ ผู้คน และไลฟ์สไตล์มาบรรจบกัน สะท้อนพลังของคอมมูนิตี้นักสะสม ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย