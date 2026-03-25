เมกาบางนา สร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้เหล่าคนรักสัตว์เลี้ยง

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ตอกย้ำความเป็น PET-FRIENDLY DESTINATION สำหรับ PET PARENTS และเพื่อนซี้สี่ขา ในงาน “MEGA PET DAY 2026 : SEE THE WORLD THROUGH MY PAWS” ที่จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและคึกคัก ณ เมกา พาร์ค พื้นที่สีเขียวใจกลางศูนย์ฯ โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากเหล่า PET COMMUNITY ที่มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยงอย่างครบครัน ซึ่งในปีนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา 20% สะท้อนถึงความนิยมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของงาน ตอกย้ำบทบาทของเมกาบางนาในฐานะจุดหมายปลายทางที่พร้อมเติมเต็มความสุขให้ทุกสมาชิกในครอบครัวอย่างแท้จริง
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SEE THE WORLD THROUGH MY PAWS” เมกาบางนาได้ชวนคนรักสัตว์เลี้ยงเปิดมุมมองใหม่ผ่านสายตาของเพื่อนรักสี่ขา เพื่อสร้างความเข้าใจในธรรมชาติ ความรู้สึก และความต้องการของสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น โดยอัดแน่นด้วยกิจกรรมไฮไลต์ที่สร้างทั้งความสนุกและสีสันตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นโซน PAW-LYMPIC PARK ที่เปิดพื้นที่ให้สัตว์เลี้ยงได้ปล่อยพลังและร่วมสนุก การแสดงความสามารถแสนตื่นตาตื่นใจใน DOG AGILITY SHOW รวมถึงกิจกรรม CELEB TALK กับ แจ๊คกี้ - จักริน กังวานเกียรติชัย นักแสดงหนุ่มคนดัง ที่มาร่วมแชร์มุมมองความรักต่อสัตว์เลี้ยงและไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์ พร้อมเติมสาระความรู้ในช่วง PET TALK โดย คุณหมอแอรี่ - สพ.ญ. โชติมนต์ สีสัน จากศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และมุมมองในการดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักอย่างใกล้ชิด
นอกจากกิจกรรมไฮไลต์บนเวทีแล้ว เมกาบางนายังมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส และเหล่า PET PARENTS ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปและสิทธิประโยชน์มากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น PHOTOBOOTH, การทำ PAWSTER KEYCHAIN, กิจกรรม PET MASSAGE WORKSHOP, PET FITNESS WORKSHOP และ D.I.Y. SCARF ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างใกล้ชิด สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ และเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันได้อย่างน่าประทับใจ โดยได้รับความร่วมมือจากแบรนด์พันธมิตรและร้านค้าภายในศูนย์ฯ ได้แก่ SMARTHEART, โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, IKEA, NIKO DOG CAFÉ, PETCLUB, LITTLE SPIDER & FRIENDS, BINCHO, GREYHOUND CAFÉ, KIEHL'S, CHUNN และ บ้านหญิง ที่มาร่วมยกระดับประสบการณ์ภายในงานให้ตอบโจทย์ทั้งด้านความสนุก ความรู้ และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างครบครัน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้คือกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “FROM PAWS TO PAWS CHARITY” ที่เมกาบางนาร่วมกับกลุ่ม “จรจัดสรร” (STAND FOR STRAYS) ชวนทั้งเจ้าของและเพื่อนรักสี่ขามาร่วมส่งต่อความห่วงใยไปยังสัตว์จรจัด ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผืนผ้าใบเพื่อนำไปประกอบเป็นบ้านพักพิง เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิ SOS ANIMAL THAILAND FOUNDATION ณ ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี สะท้อนถึงพลังของคอมมูนิตี้คนรักสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้เพียงมาร่วมสนุกภายในงาน แต่ยังร่วมกันสร้างผลการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในสังคมอย่างยั่งยืน
งานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าคนรักสัตว์เลี้ยงที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความสำเร็จของเมกาบางนาในการเป็นศูนย์กลางของ PET COMMUNITY ที่แข็งแกร่ง ติดตามกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะจัดอย่างต่อเนื่องตลอดปีสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ตามแนวคิดการเป็นศูนย์การค้าที่พร้อมเติมเต็มการใช้ชีวิตให้ทุกๆ วัน มีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE