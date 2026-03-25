ASEAN HYUNDAI CUP 2026 Trophy Tour เปิดฉากที่งาน Bangkok International Motor Show

ทัวร์ถ้วยรางวัล ASEAN Hyundai Cup™ 2026 เตรียมออกเดินทางทั่วภูมิภาค โดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นจุดแรกในช่วงปลายเดือนนี้ พร้อมนำถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติมาจัดแสดงในงาน Bangkok International Motor Show ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 ณ บูธ Hyundai หมายเลข A12 อาคาร IMPACT Challenger Hall 2 เมืองทองธานี
การแข่งขัน Hyundai Cup™ ซึ่งถือเป็นทัวร์นาเมนต์ลูกหนังระดับสูงสุดของอาเซียน เตรียมฉลองครบรอบ 30 ปี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2569 โดยมี 11 ชาติชั้นนำของภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อลุ้นคว้าตำแหน่งแชมป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายในงานมอเตอร์โชว์ ซึ่งถือเป็นงานแสดงยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แฟนฟุตบอลและผู้ที่สนใจยานยนต์จะได้รับโอกาสพิเศษในการชมถ้วยรางวัล Hyundai Cup™ อย่างใกล้ชิด ถ้วยแห่งเกียรติยศที่ทีมแชมป์รายต่อไปของอาเซียนจะได้ชูขึ้นในอนาคต ขณะที่แชมป์ปัจจุบันคือ ทีมชาติเวียดนาม ซึ่งคว้าแชมป์เมื่อปี 2024 หลังเอาชนะ ทีมชาติไทย ด้วยสกอร์รวม 5-3 ในรอบชิงชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล Hyundai Cup™ เตรียมนำมาจัดแสดงภายในพื้นที่ของผู้สนับสนุนหลักอย่าง Hyundai ซึ่งขนทัพรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยมาจัดแสดง ณ บูธ A12 อาคาร IMPACT Challenger Hall 2 โดยแฟนกีฬาและผู้เข้าชมงานสามารถเข้าชมถ้วยรางวัลได้ในวันที่ 25, 28 และ 29 มีนาคม รวมถึง 4 และ 5 เมษายน 2569
แฟน ๆ ยังสามารถร่วมกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟหลากหลายภายในบูธ Hyundai โดยผู้เข้าชมสามารถลงทะเบียนทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของผู้นำด้านสมาร์ตโมบิลิตี้ระดับโลก ร่วมสนุกกับกิจกรรมธีมฟุตบอล และเก็บภาพที่ระลึกร่วมกับถ้วย Hyundai Cup™ ในช่วงเวลาที่กำหนด
สำหรับงาน Bangkok International Motor Show (การเข้าชมต้องมีบัตรผ่านเข้างาน) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2569 โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไป
หลังจากเปิดฉากที่กรุงเทพฯ เป็นจุดแรก ทัวร์ถ้วยรางวัล Hyundai Cup™ 2026 จะเดินทางต่อไปยัง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการของศึกลูกหนังอาเซียนปี 2026
ติดตามความเคลื่อนไหวของ ASEAN Hyundai Cup™ 2026 Trophy Tour ได้ทางแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเป็นทางการของ ASEAN United FC ที่ aseanutdfc.com และ @aseanutdfc บน Instagram, Facebook, TikTok, YouTube และ X