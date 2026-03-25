แม่ชม น้องเกล ชวนสัมผัสประสบการณ์หอม ด้วยซิงเกิ้ลพิเศษ “ยิ่งลูบยิ่งหอม”

เตรียมตัวโดนตกกันได้เลย! “ดาวน์นี่” แบรนด์น้ำยาปรับผ้านุ่มยอดฮิต จัดใหญ่จัดเต็มกับกิจกรรมสุดคิวท์ “Downy เต้นลูบหอม พร้อมน้องเกล และแม่ชม” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นมวลความหอมสดชื่น พร้อมตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งเรื่องความหอมยาวนาน งานนี้ได้ซุปตาร์ฟันน้ำนม “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” หรือ “เจ๊เกล” พรีเซนเตอร์เด็กคนแรกของโลกจากดาวน์นี่ มาแจกความสดใสแบบคูณสิบ ควงคู่มากับ “แม่ชม – อารยา เอ ฮาร์เก็ต” แบรนด์แอมบาสเดอร์ยืนหนึ่งประจำประเทศไทย ที่แท็กทีมกันมาโชว์สเต็ป “ลูบ ๆ หอม” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อสะท้อนความหอมเกินต้านของ Downy Sunrise Fresh (กลิ่นหอมสดชื่นยามเช้า) สูตรใหม่ ที่แค่ลูบ...ก็หอมสดชื่นทันที! แล้วยิ่งลูบยิ่งหอม
บรรยากาศภายในงานบอกเลยว่าคึกคักสุดๆ เพราะเหล่า “เพื่อนเกล” มารวมตัวเติมพลังความน่ารักกันจนล้นลาน! ผู้ร่วมงานยังได้เอ็นจอยไปกับกิจกรรมสนุกๆ เพียบ ไม่ว่าจะเป็นการเต้น DUET ประชันสเต็ปกับน้องเกลผ่าน Interactive Screen หรือแชะภาพรัวๆ ที่ Photo Booth และที่พลาดไม่ได้คือไฮไลต์เด็ด! การเปิดตัวเอ็กซ์คลูซีฟซิงเกิ้ล “ดาวน์นี่ ยิ่งลูบยิ่งหอม” โดยคู่แม่ลูกสุดฮอต น้องเกลและแม่ชม ที่มาชวนแฟนๆ แดนซ์สะบัดไปกับท่าซิกเนเจอร์ “ลูบ ๆ หอม” งานนี้ท้าพิสูจน์ให้เห็นกันจะๆ ไปเลยว่า ต่อให้แม่ชมและน้องเกลจะจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นจนเหงื่อออกแค่ไหน เสื้อผ้าก็ยังหอมมมม สดชื่นอยู่เสมอ!
Downy Sunrise Fresh (กลิ่นหอมสดชื่นยามเช้า) สูตรใหม่ ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความหอมสดชื่นยาวนานตลอดวัน เพราะแค่ลูบก็หอม แล้วยิ่งลูบก็ยิ่งหอม อีกทั้งยังช่วยดับปัญหากลิ่นอับจากเหงื่อ ในวันที่ต้องทำกิจกรรมมากหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เนื้อผ้านุ่มสบาย ผ่านการทดสอบทางผิวหนัง และสามารถใช้ได้กับการซักผ้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาบน เครื่องซักผ้าฝาหน้า หรือการซักมือ พร้อมช่วยป้องกันกลิ่นอับชื้นแม้ตากผ้าในบ้านหรือตากข้ามคืน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้บริโภคจำนวนมากพบเจอในชีวิตประจำวัน
Downy Sunrise Fresh (กลิ่นหอมสดชื่นยามเช้า) สูตรใหม่ พร้อมให้ผู้บริโภคได้สัมผัสความหอมยาวนานแล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เช่น โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร ท็อปส์ เซเว่นอีเลฟเว่น ซีเจ และร้านค้าชั้นนำอื่น ๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DownyThailand