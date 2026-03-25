ปาร์ตี้ครบ 72 "ยุพาพร สหวัฒน์" แห่งปรารถนาวนาลัย เซเลบร่วมร้องเพลงสนุกสนาน

ช่วงนี้เซเลบตระกูลดังต่างทยอยกันจัดงานฉลองวันเกิด ไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ ลูกหลาน คนใกล้ชิด ได้ร่วมงานปาร์ตี้ฉลองกันอย่างต่อเนื่อง
ครั้งนี้ก็เช่นกัน เมื่อถึง คราวฉลองอายุครบ 6 รอบ (72 ปี) ของเซเลบนักธุรกิจสาวเก่ง แห่งวนชัย กรุ๊ป “ตุ๊ก-ยุพาพร สหวัฒน์” เจ้าแม่ปรารถนาวนาลัย ที่ดูยังงัยก็ไม่น่าถึง 72 ลูกๆ จึงร่วมกันจัดงานให้กับคุณแม่ยังสาวและสวย
งานนี้ เหล่าคนสนิทชิดใกล้ ลูกๆ หลานๆ ต่างมาร่วมปาร์ตี้ ร้องเพลง ตัดเค้กฉลองกันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะ คุณลูกสาว "แพน-ภัสสรส สหวัฒน์ ตุงคนาค" ของคุณตุ๊ก ที่การันตีโดย "สาวตุ๊ย-ทิพนันท์ ไกรฤกษ์" ผู้ซึ่งไปร่วมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครั้งนี้พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอ ซึ่งโพสต์อวยพรในไอจีส่วนตัว และตบท้ายไว้ว่า "งานสนุกมาก เห็นแพนสนุกเต็มที่ขนาดนี้ เพื่อนๆ ไม่กล้ากลับบ้านเลย 😂😂"
เรียกว่าทั้งงานอบอุ่นอบอวลไปด้วยความสุข สนุกสนานกันถ้วนหน้า
