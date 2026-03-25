ครั้งแรกกับแฟชั่นสไตล์กอล์ฟแวร์ ที่เต็มไปด้วยความคูล

เมื่อการโคจรระหว่างโลกของกีฬาและแฟชั่นค่อยๆ เคลื่อนเข้ามาบรรจบกัน “แมวขู่” (MAEWKHOO) สตูดิโอออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานครอบคลุมทั้งแฟชั่น สถาปัตยกรรม และเฟอร์นิเจอร์ โดย “เดนนิส คาร์ลสัน” ครีเอทีฟ ไดเรกเตอร์ อาร์ตติส และผู้ก่อตั้งแบรนด์แมวขู่ ชวนสำรวจนิยามใหม่ของกอล์ฟแวร์ผ่านคอลเลกชันแฟชั่นกอล์ฟครั้งแรก “Silver & Gold Golf” ที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสนามกอล์ฟผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย พร้อมยกระดับดีไซน์กอล์ฟแวร์ด้วยการผสานสไตล์ Retro-futuristic อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เข้ากับอิทธิพลของศิลปะเอเชียอย่างมีชั้นเชิง
จุดเริ่มต้นของคอลเลกชัน Silver & Gold Golf มาจาก Thaiwaiian Silk Shirt หนึ่งในซิลูเอตซิกเนเจอร์ของแบรนด์แมวขู่ เสื้อไฮบริดที่ผสานกลิ่นอายของ Hawaiian Shirt เข้ากับอัตลักษณ์แบบไทยอย่างโดดเด่น ซิลูเอตดังกล่าวถูกนำมาต่อยอดและตีความใหม่จนกลายเป็น APEX Polo เสื้อโปโลกอล์ฟที่ยังคงความผ่อนคลายในแบบฉบับของแบรนด์ แต่ปรับรายละเอียดให้เหมาะกับการเคลื่อนไหวบนสนามมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่โครงสร้างปกเสื้อ สัดส่วนแขน ไปจนถึงการเลือกใช้เนื้อผ้าที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวและเป็นธรรมชาติ
คอลเลกชันนี้นำเสนอทางเลือกใหม่ของกอล์ฟแวร์ภายใต้แนวคิด “Relaxed Tailoring” ที่โดดเด่นด้วยเทคนิค Pleats (การจับจีบผ้า) และ Drape (การสร้างแพตเทิร์นบนหุ่น) ช่วยเพิ่มมิติให้กับซิลูเอตอย่างเป็นธรรมชาติ ขณะเดียวกันยังเลือกใช้ผ้าธรรมชาติที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อน และตอบโจทย์การสวมใส่ในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่ก่อนออกรอบ ระหว่างการเล่น ไปจนถึงหลังจบเกม และเพื่อให้กอล์ฟแวร์เข้าถึงผู้สวมใส่ได้หลากหลายยิ่งขึ้น คอลเลกชันนี้จึงแบ่งระดับสินค้าออกเป็น 3 Tier ได้แก่ Entry Tier สำหรับไอเท็มราคาที่จับต้องได้ Mid Tier ยกระดับวัสดุและงานตัดเย็บให้พรีเมียมขึ้น และ Apex Tier ชิ้นงานระดับ Couture ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์แมวขู่อย่างเต็มรูปแบบ
หนึ่งในไอเท็มสำคัญของคอลเลกชันคือ APEX Polo Shirt เสื้อโปโลพิมพ์ลายที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความขบถต่อวัฒนธรรมกอล์ฟแบบดั้งเดิม ผ่านลวดลายที่เกิดจากความรู้สึกอึดอัดต่อกรอบแฟชั่นกอล์ฟในอดีต เพื่อท้าทายภาพจำของกีฬากอล์ฟที่มักถูกมองว่าเคร่งครัดและยึดติดกับขนบธรรมเนียมเดิม คอลเลกชันนี้จึงตีความโลกของกอล์ฟสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยสไตล์ที่สง่างามแต่แฝงความกวนอย่างมีชั้นเชิง โดดเด่นด้วยซิลูเอตคมชัด ลวดลายสนุกสนาน และงานตัดเย็บที่ประณีต
ขณะเดียวกัน ENTRY Polo Shirt อีกหนึ่งไอเท็มชิ้นสำคัญของคอลเลกชัน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ตัวเงินตัวทอง” สัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในสวนสาธารณะและสนามกอล์ฟของประเทศไทย ลวดลายดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่านงานเพนต์ติ้งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการออกแบบ ก่อนพัฒนาเป็นหนึ่งในผลงานมาสเตอร์พีซของคอลเลกชันนี้