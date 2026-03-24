ไอเทมสร้างสรรค์จากแบรนด์หรู ที่ดูเหมือนไร้สาระ!?

บรรดาแบรนด์หรูมักกล้าเสี่ยงด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่บางครั้งก็ทำให้น่าสงสัยว่า เป็นแค่เรื่องตลก สินค้าบางชิ้นเหมือนเป็นการทดลองทางศิลปะมากกว่าจะใช้งานได้จริง แต่เมื่อสินค้าเหล่านั้นปรากฏตัว ก็มักจะขายหมดในเวลาเพียงอึดใจ
:: Louis Vuitton Urban Satchel
กระเป๋าถือรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันนี้ ทำจากห่อหมากฝรั่งใช้แล้ว ขวดพลาสติก และกล่องบุหรี่ เปิดตัวช่วงกลางทศวรรษ 2000 กระเป๋า ถูกวางตำแหน่งให้เป็นสัญลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมการบริโภค แม้วัสดุที่ใช้จะเป็นขยะแต่ราคากลับสูงถึง 4,884,000 บาท
:: Prada Paperclip
แบรนด์ Prada นำเสนอคลิปหนีบกระดาษสีเงินมาใช้เป็นที่หนีบธนบัตร ซึ่งดูเหมือนคลิปหนีบกระดาษทั่วไป มีขนาดหกเซนติเมตรกว่าๆ แต่ราคาสูงถึง 6,550 บาท เคยวางขายที่ห้างบาร์นีย์สในช่วงสั้นๆ ปฏิกิริยาส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า คุณสามารถหาอุปกรณ์เหมือนกันได้ ในราคาที่ต่ำกว่ามากจากร้านค้าทั่วไป
:: Balenciaga Trash Bag
กระเป๋า Trash Bag คล้ายถุงก๊อบแก๊บ และกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ด้วยราคาเฉียด 60,000 บาท แต่ไม่มีการยืนยันสินค้าจากแบรนด์ และมีแต่ Trash Pouch ที่คล้ายถุงขยะสีดำแต่ทำจากหนังลูกวัว เปิดตัวในคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาวปี 2022 ในราคา 52,400 บาท ตามแนวคิดของ “เด็มมา กวาซาเลีย” ผอ.ฝ่ายสร้างสรรค์ ที่เน้นเรื่องลัทธิบริโภคนิยมและความขัดแย้งทางภาพลักษณ์
:: Chanel Boomerang
บูมเมอแรงไม้และเรซินชิ้นนี้ ประทับโลโก้ Chanel มีราคา 56,390 บาท ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านในปี 2017 นักวิจารณ์ชี้ว่า เป็นการนำวัตถุของชนพื้นเมืองออสเตรเลียมาใช้อย่างไม่เหมาะสม Chanel แถลงการณ์แสดงความเสียใจ ซึ่งนับเป็นจุดตกต่ำในคอลเลกชันเครื่องประดับธีมกีฬาของแบรนด์
:: Hermès Leather Horse Toy ‘Marley’
ประติมากรรมหนังรูปม้าชื่อ “มาร์ลีย์” สูง 56 นิ้ว ราคา 4,369,900 บาท แตกต่างจากของตกแต่งหรูหราทั่วไป เพราะไม่มีประโยชน์การใช้สอยใดๆ ราคาที่สูงสะท้อนถึงฝีมือการสร้างและขนาด แต่ปฏิกิริยาส่วนใหญ่เน้นไปที่รูปลักษณ์ที่ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจ และการใช้งานที่ไม่ชัดเจน
:: Tiffany & Co. Tin Can
คอลเลกชัน Everyday Objects ของ Tiffany & Co. ประกอบด้วยกระป๋องเงินแท้เคลือบทองด้านใน รูปทรงเหมือนกระป๋องซุป ราคา 32,600 บาท ซึ่งเป็นเพียงชิ้นงานออกแบบ ผู้ซื้อส่วนใหญ่ (ถ้ามี) น่าจะสนใจตรงที่ความโดดเด่นสะดุดตามากกว่าประโยชน์ใช้สอย
:: Balenciaga Towel Skirt
กระโปรงผ้าขนหนูปรากฏในคอลเลกชันเสื้อผ้าผู้ชาย ฤดูใบไม้ผลิปี 2024 ซึ่งดูเหมือนผ้าขนหนูอาบน้ำเนื้อนุ่ม ทำจากผ้าฝ้าย และติดกระดุมสองเม็ดพร้อมเข็มขัดด้านใน ราคาผืนละ 30,200 บาท จัดอยู่ในกลุ่มชุดนอนหรูหราของแบรนด์
:: Marc Jacobs Hair Tie
เครื่องประดับผมชิ้นนี้ประกอบด้วย ยางรัดผมธรรมดาที่มีของตกแต่งติดอยู่ ราคาชิ้นละ 970 บาท ทั้งๆ ที่ยางรัดผมแบบเดียวกันมีราคาถูกกว่าหลายเท่า สะท้อนถึงการสร้างแบรนด์เพียงอย่างเดียว เพราะไม่ได้ใช้วัสดุคุณภาพสูงใดๆ