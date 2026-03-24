รวมตัวคนดังหญิงเก่งและแกร่ง แลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนบทบาทในสังคม

เพื่อฉลองพลังของผู้หญิง พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมอง แรงบันดาลใจ และบทสนทนาที่สะท้อนบทบาทในสังคมปัจจุบัน ภายใต้ธีม “Give to Gain” ทีน่า ลิว ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ จึงจัดงาน Front & Female มุ่งสนับสนุนพลังของผู้หญิง และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ทั้งในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและสังคม ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของกลุ่มผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลในประเทศไทย
ภายในงานได้รวบรวมผู้หญิงหลากหลายบทบาทและสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของหญิงไทย รวมถึงประเด็นสำคัญ อย่าง โอกาส การสนับสนุน และการมีตัวแทนของผู้หญิงในระดับต่างๆ ของสังคม อาทิ แต้ว-ณฐพร พรประภา, มัดหมี่-พิมดาว พานิช, เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม, โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี, แอนโทเนีย โพซิ้ว, แหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ, เล็ก-กรกนก ยงสกุล, มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย), ธัญญา สุธีรชัย ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Managing Director แบรนด์ JOURNAL, พญ. อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์, ปณาลี ภัทรประสิทธิ์และอีกมากมาย ร่วมงาน ณ ห้องอาหาร Lily’s โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ
งานนี้จึงไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองผู้หญิงในเดือนแห่ง International Women’s Day เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ การเชื่อมโยง และการสนับสนุนซึ่งกันและกันของผู้หญิงในประเทศไทยอีกด้วย