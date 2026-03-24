‘ออม กรณ์นภัส’ ฉลองการกลับมา ของ “บุลการี ป๊อป-อัพ” โฉมใหม่

กลับมาอีกครั้งกับป๊อป-อัพสโตร์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ ณ ห้างเซ็นทรัล ชิดลม หลังจากที่ “บุลการี” เคยเปิดป๊อปอัพที่นี่เป็นครั้งแรกในปีที่แล้ว และเพื่อฉลองการเปิดตัวโฉมใหม่ บุลการีจึงได้จัดงานค็อกเทลเอ็กซ์คลูซีฟ ณ บุลการี ป๊อป-อัพ ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม โดยมี “ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” ในฐานะ Friend of the House คนล่าสุดของ บุลการี ประเทศไทย พร้อมด้วย Roberta Pellacci, Thailand Country Director รวมถึงทีมผู้บริหารของเซ็นทรัล ชิดลม ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง
ภายในงานคลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีจาก ดีเจนท พนายางกูร (NOTEP) เติมเต็มสีสันในค่ำคืนอย่างลงตัว ภายใต้ป๊อป-อัพสโตร์แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วงกลม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมของ อิล คาเฟ่ (Il Caffè) ภายในโรงแรมบุลการี โรมา (Bvlgari Hotel Roma) พร้อมบรรยากาศผ่อนคลาย โครงสร้างของพื้นที่ถูกห้อมล้อมด้วยพืชพรรณเขียวชอุ่ม เชื่อมต่อกับภายในได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในโทนสีอันอบอุ่นเอกลักษณ์ของบุลการี