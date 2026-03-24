สยามพารากอนชวนฮีลกายและใจ ด้วยวัตถุดิบโครงการหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์ และเพ็ญสิริ ตันไพเราะห์
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สยามพารากอน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ เครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย ยกขบวนวัตถุดิบชั้นเลิศและผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอย มาจำหน่ายในงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2026 @ Siam Paragon” วันนี้-29 มี.ค. 69 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน


พิธีเปิดงานมี ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กก.บห.มูลนิธิโครงการหลวง, สาลวิท สุวิพร และ ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้บริหารสยามพารากอน, พิมพ์ทิพย์ เป้าศิลา ผู้บริหาร Thailand Gastronomy Network, น้ำฝน อังศุธรรังสี ผู้บริหารไทยเบฟเวอเรจ และอุรชา บูรพาชลทิศน์ ผู้บริหารพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม ร่วมงาน ทั้งยังมีการสาธิตการนำวัตถุดิบโครงการหลวงมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ “เห็ดพอร์โทเบลโล และปลาเทราต์ชาชิมิ แบล็คคาเวียร์” โดย ชารีย์ บุญญวินิจ FRIEND OF NEXTOPIA เจ้าของร้าน “OmakaHed” แห่งฟาร์มลุงรีย์

ประจิตรา ทินกร ณ อยุธยา และน้ำฝน อังศุธรรังสี
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ กิจกรรมฮีลกาย ฮีลใจ เสริมความปัง ที่เครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย สร้างสรรค์ขึ้นตามแนวคิด “Taste of Longevity”

25 มี.ค. 69 เวลา 14.30 น. เสวนา Longevity Begins Within: Food • Mind • Purpose โดย นพ. ภัทร วิริยะบัณฑิตกุล, เวลา 16.30 น. สาธิตการทำเมนู Pumpkin Tortellini with Tomato Essence, Green Oil and Caviar โดย เชฟเฟน-ภัทฐิชา เดชรุ่งเรือง

26 มี.ค. 69 เวลา 14.00 น. จัดกิจกรรม Eat Your Design: กินให้ปังตามวันเดือนปีเกิดฉบับ Human Design โดย ครูบิ้น-วศิน วรกาญจน์ Human Design Consultant ประจำกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ส่วนเวลา 17.00 น. จัดกิจกรรม Art of Cider Making โดย ชลวรรษ บูรณสิงห์ จากฝ่าย R&D, Craft Union Co., Ltd. สาธิตการทำไซเดอร์จากผลไม้ อย่าง บ๊วยสดและเสาวรส

27 มี.ค. 69 เวลา 14.00 น. จัดกิจกรรม Talking Session with โครงการหลวง: สินค้าดีต่อยอดธุรกิจกับโครงการหลวง ต่อด้วย 16.30 น. สาธิตการทำเมนู Seared Rainbow Trout in Poke Bowl โดย เชฟหยา-ภญ. ภัทรวดี ชัยมงคล นำปลาเทราต์สดและผักคุณภาพมาทำเมนูสุขภาพสไตล์โมเดิร์น

อุรชา บูรพาชลทิศน์

เห็ดพอร์โทเบลโล และปลาเทราต์ชาชิมิ แบล็คคาเวียร์ โดย ชารีย์ บุญญวินิจ

