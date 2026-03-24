สยามพารากอนชวนฮีลกายและใจ ด้วยวัตถุดิบโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สยามพารากอน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ เครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย ยกขบวนวัตถุดิบชั้นเลิศและผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอย มาจำหน่ายในงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2026 @ Siam Paragon” วันนี้-29 มี.ค. 69 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน
พิธีเปิดงานมี ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กก.บห.มูลนิธิโครงการหลวง, สาลวิท สุวิพร และ ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้บริหารสยามพารากอน, พิมพ์ทิพย์ เป้าศิลา ผู้บริหาร Thailand Gastronomy Network, น้ำฝน อังศุธรรังสี ผู้บริหารไทยเบฟเวอเรจ และอุรชา บูรพาชลทิศน์ ผู้บริหารพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม ร่วมงาน ทั้งยังมีการสาธิตการนำวัตถุดิบโครงการหลวงมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ “เห็ดพอร์โทเบลโล และปลาเทราต์ชาชิมิ แบล็คคาเวียร์” โดย ชารีย์ บุญญวินิจ FRIEND OF NEXTOPIA เจ้าของร้าน “OmakaHed” แห่งฟาร์มลุงรีย์
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ กิจกรรมฮีลกาย ฮีลใจ เสริมความปัง ที่เครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย สร้างสรรค์ขึ้นตามแนวคิด “Taste of Longevity”
25 มี.ค. 69 เวลา 14.30 น. เสวนา Longevity Begins Within: Food • Mind • Purpose โดย นพ. ภัทร วิริยะบัณฑิตกุล, เวลา 16.30 น. สาธิตการทำเมนู Pumpkin Tortellini with Tomato Essence, Green Oil and Caviar โดย เชฟเฟน-ภัทฐิชา เดชรุ่งเรือง
26 มี.ค. 69 เวลา 14.00 น. จัดกิจกรรม Eat Your Design: กินให้ปังตามวันเดือนปีเกิดฉบับ Human Design โดย ครูบิ้น-วศิน วรกาญจน์ Human Design Consultant ประจำกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ส่วนเวลา 17.00 น. จัดกิจกรรม Art of Cider Making โดย ชลวรรษ บูรณสิงห์ จากฝ่าย R&D, Craft Union Co., Ltd. สาธิตการทำไซเดอร์จากผลไม้ อย่าง บ๊วยสดและเสาวรส
27 มี.ค. 69 เวลา 14.00 น. จัดกิจกรรม Talking Session with โครงการหลวง: สินค้าดีต่อยอดธุรกิจกับโครงการหลวง ต่อด้วย 16.30 น. สาธิตการทำเมนู Seared Rainbow Trout in Poke Bowl โดย เชฟหยา-ภญ. ภัทรวดี ชัยมงคล นำปลาเทราต์สดและผักคุณภาพมาทำเมนูสุขภาพสไตล์โมเดิร์น