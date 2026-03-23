เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โชว์แฟชั่นรับซัมเมอร์ อวดเสน่ห์ความงามใต้ท้องทะเล

แบรนด์ SIRIVANNAVARI จัดแสดงแฟชั่นโชว์คอลเลกชัน Spring/Summer 2026 “The Eternal Nautilus” ผลงานทรงออกแบบจากองค์ดีไซเนอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน นำเสนอแรงบันดาลพระทัยจากความงดงามของโลกใต้ท้องทะเล จิตวิญญาณชวนต้องมนต์ของนางเงือกผู้โฉบเฉี่ยว และกะลาสีหนุ่มแห่งท้องทะเล โดยใช้ศิลปะงานพิมพ์ภาพแกะไม้แบบดั้งเดิม (Woodblock Print) มาเป็นลายผ้ารูปสัตว์ทะเลที่เต็มไปด้วยความเริงร่า
ทั้งยังมีงานคราฟต์แบบไทยๆ แฝงไว้ในแต่ละลุค โดยเฉพาะ การเลือกสรรเนื้อผ้าที่มีความพิเศษ มีการใช้ผ้าใยกัญชงผสมผ้าไหมแท้จากสมาชิกศิลปาชีพ จ.เชียงใหม่ มาถักทอเป็นเสื้อกล้าม กางเกงผ้าลายยีนส์เดนิมที่ถูกทอนานนับเดือน ผ้าใยกัญชงผสมผ้าฝ้าย ด้วยฝีมือของนักโทษหญิงในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง งานถักโครเชต์จากศูนย์ OTOP กาดเกาะลอย จ.ตากผ้าดอนกอย ผ้าฝ้ายย้อมคราม เสน่ห์งานหัตถศิลป์แห่งท้องถิ่น ที่นำเสนอผ่านเสื้อผ้าดีไซน์ร่วมสมัย ผสานกับงานปักมือจากทีมช่าง SIRIVANNAVARI Atelier & Academy ปรากฏอยู่ในไอเทมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเด่นบนรันเวย์ เสื้อผ้าสำหรับผู้ชายและผู้หญิง รวมถึง Ready to Wear สำหรับแมตช์ลุคให้สนุกในทุกวัน เครื่องหนังกระเป๋า รองเท้า Made in Italy และฟินิชลุคด้วยจิวเวลรีได้อย่างโดดเด่น เข้ากับความสนุก แสงแดดและท้องทะเลแห่งฤดูกาลนี้
ภายในงานมีเหล่าเซเลบคนดัง ร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์มากมาย