เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โชว์แฟชั่นรับซัมเมอร์ อวดเสน่ห์ความงามใต้ท้องทะเล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แบรนด์ SIRIVANNAVARI จัดแสดงแฟชั่นโชว์คอลเลกชัน Spring/Summer 2026 “The Eternal Nautilus” ผลงานทรงออกแบบจากองค์ดีไซเนอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน นำเสนอแรงบันดาลพระทัยจากความงดงามของโลกใต้ท้องทะเล จิตวิญญาณชวนต้องมนต์ของนางเงือกผู้โฉบเฉี่ยว และกะลาสีหนุ่มแห่งท้องทะเล โดยใช้ศิลปะงานพิมพ์ภาพแกะไม้แบบดั้งเดิม (Woodblock Print) มาเป็นลายผ้ารูปสัตว์ทะเลที่เต็มไปด้วยความเริงร่า

กิติภัค เกษรสิริธร, ม.ล.ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์, ชฎาทิพ จูตระกูล, ฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์, รติรส จุลชาต, เกตวลี นราศัพท์, ธันย์ชนก วิริยะบูรณ์ และดร. พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
ทั้งยังมีงานคราฟต์แบบไทยๆ แฝงไว้ในแต่ละลุค โดยเฉพาะ การเลือกสรรเนื้อผ้าที่มีความพิเศษ มีการใช้ผ้าใยกัญชงผสมผ้าไหมแท้จากสมาชิกศิลปาชีพ จ.เชียงใหม่ มาถักทอเป็นเสื้อกล้าม กางเกงผ้าลายยีนส์เดนิมที่ถูกทอนานนับเดือน ผ้าใยกัญชงผสมผ้าฝ้าย ด้วยฝีมือของนักโทษหญิงในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง งานถักโครเชต์จากศูนย์ OTOP กาดเกาะลอย จ.ตากผ้าดอนกอย ผ้าฝ้ายย้อมคราม เสน่ห์งานหัตถศิลป์แห่งท้องถิ่น ที่นำเสนอผ่านเสื้อผ้าดีไซน์ร่วมสมัย ผสานกับงานปักมือจากทีมช่าง SIRIVANNAVARI Atelier & Academy ปรากฏอยู่ในไอเทมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเด่นบนรันเวย์ เสื้อผ้าสำหรับผู้ชายและผู้หญิง รวมถึง Ready to Wear สำหรับแมตช์ลุคให้สนุกในทุกวัน เครื่องหนังกระเป๋า รองเท้า Made in Italy และฟินิชลุคด้วยจิวเวลรีได้อย่างโดดเด่น เข้ากับความสนุก แสงแดดและท้องทะเลแห่งฤดูกาลนี้

ภายในงานมีเหล่าเซเลบคนดัง ร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์มากมาย

สุริยน ศรีอรทัยกุล และภัทธีรา บุญสาย

ซาบีดา และปานัดฌา ไทยเศรษฐ์

วราวุธ และสุวรรณา ศิลปอาชา

รศ.ดร. อิสระ เสรีรัตนวุฒิ และศิรนันท์ ศิริพานิช

เปาโล ดิโอนิซี (Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยและภริยา

เฟม นภาศัพท์,นิชาภัทร นุชสพรรณ ,พิมพ์มาดา สนธิศิริ

พิชญ์สินี ชาญเศรษฐิกุล

วลัญช์รัตน์ วงษ์ยะรา

เดียร์น่า ฟลีโป

เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเชีย อาร์มสตรอง

แจม - รชตะ หัมพานนท์

ชมพู่ - อารยา เอ ฮาร์เก็ต

พลอย - เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

มิว - นิษฐา จิรยั่งยืน

แอนโทเนีย โพซิ้ว

วง iZ

แก้ม - วิชญาณี เปียกลิ่น

แจสซี่ - กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

