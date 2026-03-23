ส่อง 5 คนดังระดับโลกสุดฟิต อินกระแสออกกำลัง HYROX

ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเทรนด์รักษ์สุขภาพและการออกกำลังกายกำลังมาแรง ยิ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งมีการจัด BYD HYROX Bangkok 2026 การแข่งขันฟิตเนสเรซระดับโลกที่ ไบเทค บางนา ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันเกือบ 18,000 คน เรียกได้ว่ารวมตัวหนุ่มฟิตเนสสาวยิมมาไว้ด้วยกัน รวมไปถึงเซเลบดาราทั้งหลายที่ก็ไม่พลาดไปโชว์หุ่นเลิศๆ และความแข็งแกร่งของร่างกายกันแบบพร้อมเพรียง กระแสออกกำลังกายจริงจังแบบนี้ ในบรรดาคนดังระดับโลกก็ฮิตไม่น้อยหน้ากัน เราจะพาคุณไปส่องลุคสุดฟิตของ 5 คนดังหลากวงการ ว่าใครจะหุ่นเลิศกันขนาดไหน
เริ่มจากดาราฮอลลีวู้ด “แพทริก วิลสัน” ที่ต้องบอกเลยว่า ถ้าพูดถึงคนดังกับ HYROX ต้องพากันนึกถึงหนุ่มแพทริก ในวัย 52 ที่ยังฟิตแอนด์เฟิร์ม และโชว์ผลงานการเข้าร่วมแข่ง HYROX 2025 ได้อย่างยอดเยี่ยม เขาติดระดับ 10% เลยทีเดียว และที่สำคัญคือ เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของหนุ่มรักสุขภาพและการออกกำลังกายสไตล์นี้ไปแล้ว
ถัดมาเป็นนักแสดงร่างบิ๊ก “คริส เฮมสเวิร์ธ” หรือ เทพเจ้าธอร์ ที่ผู้คนคุ้นชินกับเรือนร่างที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามของเขา คริสเป็นสัญลักษณ์ของหนุ่มนักออกกำลังกาย ถึงขั้นเปิดแบรนด์ Centr ธุรกิจฟิตเนส ที่แม้เขาจะไม่ได้เข้าร่วมแข่ง HYROX แต่ผลิตภัณฑ์ของเขา อย่าง พวกวัสดุอุปกรณ์ยิมได้ไปร่วมงานแทน ในฐานะพันธมิตรและเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์การแข่งอย่างเป็นทางการ ทั้ง ดัมเบิล, ถุงทราย ไปจนถึง รถลาก ฯลฯ
มาที่ฝั่งเกาหลีกันบ้าง หนุ่มนักกีฬาจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก “มินโฮ” นักแสดงและนักร้อง สมาชิกวง SHINee ที่มีความสามารถด้านกีฬาสารพัดประเภท และชื่นชอบการออกกำลังกาย จึงมีหุ่นสุดลีน กล้ามเนื้อชัดมาก เมื่อปีก่อนเขาได้เข้าร่วม HYROX ที่สิงคโปร์ และช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เขาคว้าแชมป์ชายคู่ในการแข่งขัน Hyrox Taiwan มาแล้วด้วย
มาเป็นคู่ก็มี สำหรับ “แอนน์ เคอร์ติส” ซุปตาร์สาว กับ “เออร์วาน เฮสซาฟฟ์” สามีที่เป็นเซเลบดังของฟิลิปปินส์ ก็ไปร่วมแข่งโชว์ความฟิตแบบเป็นคู่ที่ HYROX Seoul ประเทศเกาหลีใต้ช่วงปลายปีที่แล้ว โดยร่วมโชว์ความสามารถทุกสเตชั่น ก่อนจะจูงมือกันเข้าเส้นชัย