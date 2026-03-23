“อธิเกียรติ จิราธิวัฒน์” บุกระยอง!? เสิร์ฟทุเรียนไม่อั้นในโปรฯ “GO Local Eat Local”

เพราะระยองมีผลไม้เมืองร้อนขึ้นชื่อ และผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานสินค้า GI โดยเฉพาะ “ทุเรียน” ที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ “อธิเกียรติ จิราธิวัฒน์” ผจก.แผนก Hotel Operations (GO Hotel) บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จึงจัดแคมเปญสุดฮอต “GO Local Eat Local” ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง, ทุเรียนสวนคุณยาย เขาชะเมา จ.ระยอง, AIS และ บจก.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ (BMN) ส่งโปรโมชันโดนใจสายกินและทุเรียนเลิฟเวอร์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับชุมชนตามแนวคิด GO Local Eat Local
นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อนแบบ “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” ที่ GO Hotel สาขาใดก็ได้ใน 5 สาขา ได้แก่ บ่อวิน บ้านฉาง ศรีราชา ชลบุรี และกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต แล้ว ยังได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอาหารท้องถิ่นอย่างแท้จริงของคนระยอง ด้วยการจองห้องพักภายในวันที่ 20 มี.ค.-20 พ.ค. 69 ก็จะได้รับฟรี! บุฟเฟต์ทุเรียนที่สวนคุณยาย จ.ระยอง มูลค่า 999 บาท 1 สิทธิ์/1 ห้องพัก ไม่ต่ำกว่า 4 สายพันธุ์ อาทิ นวลทองจันทร์ นกหยิบ พวงมณี หลงลับแล มูซันคิง ก้านยาว และหมอนทอง รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาล และอาหารคาว-หวานมากมาย ซึ่งสามารถจองสิทธิ์เพิ่มได้ท่านละ 999 บาทอีกด้วย
แคมเปญนี้ยังร่วมสนับสนุนร้านอาหารขึ้นชื่อของระยอง โดยการมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าพัก เพียงแสดงคีย์การ์ดห้องพักสาขาใดก็ได้ ที่ ร้านโจ๊กนายจั๊วะ (เฉพาะสาขาสวนสีเมือง) รับฟรี หมูก้อน 5 ก้อน หรือจะไปทานอาหารพื้นบ้านที่ ร้านลับลับ ครัวอจส. บริเวณหมู่บ้านชายประมง รับจ๊อปูเพิ่ม 5 ลูกฟรีทันที ส่วนสาวกชา แนะนำไปจิบชายามบ่ายที่ ร้านภาษาชา ถ.ยมจินดา สำหรับเซ็ตชามูลค่า 100 บาท รับฟรีขนมปังปี๊บ 1 จานเล็ก ส่วนสายชิลแวะไปรับประทานอาหารที่ร้าน Melaluca Canal Beach Club & Restaurant ในบรรยากาศริมทะเล รับฟรี เครื่องดื่ม Refreshing ALOHA พร้อมเดินเล่นรับลมย่ำทรายแบบชิลๆ
สนใจรับสิทธิ์จองตรงกับโรงแรม GO Hotel ที่ Line: @gohotel | https://lin.ee/LjMEsBR โดยแชทผ่านแอดมินเท่านั้น ซึ่งต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพัก พร้อมแจ้งการจองใช้สิทธิ์บุฟเฟ่ต์ทุเรียนที่สวนคุณยาย ก่อนไปสวนอย่างน้อย 3 วัน (นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้สูงสุด 2 ตัว น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 10 กก. มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2018-8656