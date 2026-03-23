ดร. รีเบคก้า รัสเซลล์ กก.บห.และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล นำทีมพนักงานกว่า 30 คน ร่วมพายเรือคายัคเก็บขยะทางน้ำ ภายใต้โครงการ “ICC Green Legacy : มรดกสีเขียวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” กับภารกิจ “พายดี มีเครดิต เพื่อชุมชนน่าอยู่” ณ ท่าน้ำวัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เส้นทางคลองอ้อมนนท์และคลองบางกอกน้อย รวบรวมขยะได้ถึง 81.54 กก. ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 56.8 กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย (MGTO) ร่วมกับ อาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา นำคณะผู้ศรัทธาชาวไทยกว่า 500 ชีวิต ร่วม "พิธีเปิดคลังสมบัติเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2569" ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม มาเก๊า เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค. 69 ท่ามกลางบรรยากาศความศรัทธาจากผู้คนทั่วโลกที่หลั่งไหลมาร่วมงานตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท เก็ตอัพ สแตนด์อัพ จำกัด จัดกิจกรรม “พาลูกวิ่งดะ Obstacle on the Beach 2026” ธีม “Survival Family – ฝ่าภารกิจครอบครัวติดเกาะ” วิ่งผจญภัยสำหรับครอบครัว ที่ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบฯ นำทีมโดย 3 แกนนำผู้สร้างชุมชนครอบครัว “พาลูกเที่ยวดะ” ได้แก่ แม่ปุ้ม-อรอนงค์ เจริญลาภนำชัย, แม่ยุ้ย-ศิริลักษณ์ ศิริบุญยชัย และแม่จุ๊บ-รุ่งกานต์ วงศ์ธนาสุนทร มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน